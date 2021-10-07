Напад на журналістів "Схем": Мецгеру та співробітникові банку вручили підозри

Глава правління банку ще раз вибачився перед журналістами за свою поведінку

Правоохоронці вручили дві підозри особам, причетним до нападу на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Одним із тих, хто отримав документ, став сам Мецгер, про що він повідомив у своєму Facebook.

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Чиновник заявив, що правоохоронці прибули до нього вручати підозру 7 жовтня о 9 ранку.

"Учора вони чомусь приїжджали в приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там перебувати після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов'язків", — повідомив відсторонений від обов'язків глава правління банку.

Мецгер додав, що повністю готовий співпрацювати зі слідством.

"Глибоко переконаний, що свобода слова — це важлива складова розвитку України. Ще раз хочу щиро вибачитися перед журналістською спільнотою й особисто перед Кирилом Овсяним і Олександром Мазуром (журналістом і оператором "Схем" — ред.)", — написав чиновник.

У той же час у столичній прокуратурі повідомили, що на сьогодні вже вручено підозру двом посадовим особам банку за фактом перешкоджання діяльності журналістів "Схем". Ім'я другого співробітника банку, який також отримав документ, поки не розголошують.

Нагадаємо, напередодні Мецгер написав заяву про складання повноважень на час проведення слідчих дій Нацполіції, а свою поведінку при знімальній групі назвав "нестриманою".

Як відомо, 5 жовтня керівниця програми "Схеми" Наталія Седлецька повідомила, що на їхніх журналістів напали під час запису інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Чиновнику нібито не сподобалося запитання журналіста, що стало причиною конфлікту.