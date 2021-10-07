"Укрексімбанк" залишив Мецгера без зарплати після нападу на журналістів "Схем" (відео)

У банку пояснили, що якби главу правління банку не усунули, а звільнили, йому довелося б виплатити компенсацію в розмірі шести окладів.

"Укрексімбанк" не виплачуватиме зарплату голові правління банку Євгену Мецгеру в зв'язку з його звільненням з цієї посади після нападу на журналіста проєкту "Схеми". Про це в четвер, 7 жовтня, в процесі пресконференції повідомила голова наглядової ради державного банку Оляна Гордієнко.

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"Наглядова рада відсторонила главу правління Мецгера без отримання заробітної плати і присутності його на робочому місці", — заявила вона.

За словами Гордієнко, в разі звільнення Мецгера з посади голови правління, банк повинен буде виплатити йому компенсацію в розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку в останній день роботи, тобто в день звільнення.

"Якби наглядова рада ухвалила рішення про припинення трудових відносин або звільнення голови правління, банк повинен був би виплатити працівникові в останній робочий день, тобто в момент ухвалення рішення, допомога в розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку. Такі вимоги закону. Розуміючи все юридичне обґрунтування, спостережна рада вважає, що відсторонення без збереження заробітної плати та знаходження на робочому місці, а також призначення виконувача обов'язків (голови правління) і передавання всіх повноважень від Мецгера (Сергію) Єрмакову було адекватним, необхідним, єдиним можливим кроком у цій ситуації", — додала глава наглядової ради банку.

[ + – ] Пресконференція з приводу нападу на журналістів

Мецгер обійняв посаду голови правління банку в березні 2020 року. Згідно з декларацією його дружини, Юлії Мецгер, у минулому році він за 10 місяців на цій посаді отримав 4 758 560 гривень зарплати — приблизно 475 856 грн на місяць.

Нагадаємо, 4 жовтня в процесі інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером журналіст проєкту "Схеми" Кирило Вівсяний поставив йому питання, після якого той наказав охороні прибрати камери й очистити їх від даних. Унаслідок співробітники банку, за словами журналістів, застосували силу до оператора проєкту Олександра Мазура, забрали у нього дві камери і карти пам'яті із записом інтерв'ю, які потім були відформатовані.

Однак журналістам вдалося відновити записи з камер, на яких відображений момент нападу на оператора.

Уже в четвер, 7 жовтня, правоохоронці вручили підозри особам, причетним до нападу на журналістів. Одним із тих, хто отримали документ, став сам Мецгер.

Зі свого боку сам глава банку запевнив, що він "за своєю природою врівноважена людина" і в зв'язку з цим ніколи не думав, "що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних і непоправних дій і рішень". Також у своєму Facebook Мецгер попросив вибачення у працівників видання "Схеми".