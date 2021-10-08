За що в держбанку напали на журналістів: розслідування "Схем" кредиту бізнесмену з ДНР

Кредит був виданий для покупки столичного ТРЦ SkyMall в одного з конфліктуючих співвласників.

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування, через питання про яке виник конфлікт між керівником "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером і знімальною групою програми.

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У розслідуванні стверджується, що державний Укрексімбанк видав $60 млн кредиту двом фірмам бізнесмена, одна з компаній якого веде діяльність на тимчасово окупованій частині Донецької області та платить податки окупаційній влади. При цьому в заставу банк узяв об'єкт, цінність і надійність якого сумнівні, оскільки за нього багато років ведеться боротьба в декількох юрисдикціях.

"Схеми" відзначають, що власником компаній є Сергій Брюховецький. Він виступає поручителем за договором.

Брюховецький — тесть Федора Христенка, народного депутата від партії "ОПЗЖ". Він родом із Горлівки Донецької області. У двотисячних був депутатом Горлівської міськради від "Партії регіонів".

[ + – ] Сергій Брюховецький

Він також власник бізнесу на окупованій території — компанії "Спец-Реммаш". Ця компанія зареєстрована в Горлівці, в українському реєстрі юридичних осіб.

Але 11 грудня 2014 окупаційна влада зареєструвала її за місцевими "законами". Компанія веде активну діяльність в "ДНР" і платить податки в місцевий "бюджет".

В Україні Кримінальний кодекс трактує такі дії як фінансування тероризму.

Заставою за кредитом став київський торгово-розважальний центр SkyMall. Цей актив відомий тим, що навколо нього вже десятиліття точиться жорстка боротьба співвласників, один із яких — громадянин Естонії.

Президенту Володимиру Зеленському про ситуацію навколо SkyMall в не дуже дипломатичному тоні говорила президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Журналісти роблять висновок, що "Укрексімбанк" видав кредит бізнесменові з Горлівки, щоб він за ці гроші придбав проблемний ТРЦ в однієї зі сторін конфлікту — бізнесмена Адамовського.

Нардепка Галина Янченко написала про цю операцію ще до виходу розслідування "Схем".

За її інформацією, питання про видачу кредиту банк почав розглядати в грудні минулого року. Служба безпеки банку не рекомендувала видавати його.

У березні вже цього року Sky Mall був заарештований у межах кримінального провадження. Однак через місяць за незрозумілих обставин арешт зняли.

У квітні естонський інвестор подав в Україні претензію перед подачею в міжнародний арбітраж у США. Сума претензії інвестора до держави Україна — 750 млн доларів.

У травні "Укрексімбанк" видав кредит у 60 млн доларів під заставу ТРЦ SkyMall.

Нагадаємо, голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на час проведення слідчих дій Нацполіції.

"Укрексімбанк" не виплачуватиме зарплату Мецгеру під час відсторонення його від посади. Про це 7 жовтня повідомила глава наглядової ради банку Оляна Гордієнко.