Увидели на камерах: пожар в киевском ТРЦ "Космополит" совершил 7-летний мальчик (видео)

По факту умышленного поджога начато уголовное производство. Родителей с 7-летним ребенком пригласили в отделение полиции для дачи показаний.

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Пожар в столичном ТРЦ 13 января 2024 года вызвал 7-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Инцидент в ТРЦ "Космополит" в Соломенском районе столицы, в результате которого пострадали три человека, произошел из-за умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик, находившийся в игровой комнате на четвертом этаже "Космополита".

Последствия пожара ликвидировали наряды полиции, ГСЧС и медики. Около 200 посетителей развлекательного заведения вовремя эвакуировали. Сообщается, что серьезных травм и повреждений люди не получили.

"В дальнейшем, во время проведения осмотра места происшествия и обработки видео с камер внутреннего наблюдения, полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик — посетитель парка развлечений", — отмечают в полиции Киева.

В частности, сообщается, что родителей мальчика, который совершил пожар в ТРЦ, и самого ребенка пригласили в Соломенское управление полиции для дачи показаний.

По данному факту полицейские расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, в Токио сгорел дворец экс-премьера Японии.

Также Фокус писал о возгорании в Киеве троллейбуса с пассажирами.