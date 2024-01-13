В Киеве произошел пожар в одном из ТЦ: спасатели эвакуировали около 200 человек (видео)

По данным мэра Киева Виталия Кличко, возгорание произошло на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Космополит" в помещении для детей.

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В столице Украины произошло возгорание в одном из крупнейших торговых центров "Космополит". В настоящий момент осуществляется эвакуация посетителей. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Как сообщил Кличко, пожар начался в ТРЦ "Космополит", который находится в Соломенском районе Киева.

Изначально возгорание возникло на четвертом этаже четырехэтажного здания, в помещении, предназначенном для детей.

Он также добавил, что экстренные службы направляются на место.

Пост Виталия Кличко

Также фото с места происшествия показали и сотрудники ГСЧС Киевской области.

"На месте работают 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей", — написали они.

Во время тушения пожара с торогового центра эвакуировали около 200 человек. При этом эвакуация продолжается, информация уточняется.

Пожар в киевском ТЦ Пожар в киевском ТЦ Пожар в киевском ТЦ Пожар в киевском ТЦ

Напомним, что 8 января в Киеве загорелся троллейбус. Вероятно, кто-то из пассажиров поджег сиденье. На перекрестке улиц Радунской и Бальзака стоял полностью охваченный огнем троллейбус. Уже в 12:51 спасатели ликвидировали пожар.

В Киеве будут судить мужчину, который бросил гранату возле многоэтажки, чтобы напугать своего знакомого.