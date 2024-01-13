У Києві сталася пожежа в одному з ТЦ: рятувальники евакуювали близько 200 осіб (відео)

За даними мера Києва Віталія Кличка, загоряння сталося на четвертому поверсі торгово-розважального центру "Космополіт" у приміщенні для дітей.

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У столиці України сталося загоряння в одному з найбільших торгових центрів "Космополіт". Наразі здійснюється евакуація відвідувачів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram.

Як повідомив Кличко, пожежа почалася в ТРЦ "Космополіт", який розташований у Солом'янському районі Києва.

Спочатку загоряння виникло на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі, у приміщенні, призначеному для дітей.

Він також додав, що екстрені служби прямують на місце.

Пост Віталія Кличка

Також фото з місця події показали і співробітники ДСНС Київської області.

"На місці працюють 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників", — написали вони.

Під час гасіння пожежі з торгового центру евакуювали близько 200 осіб. Водночас евакуація триває, інформація уточнюється.

Пожежа в київському ТЦ Пожежа в київському ТЦ Пожежа в київському ТЦ Пожежа в київському ТЦ

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