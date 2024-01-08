"Був у справному стані": у Києві загорівся тролейбус з пасажирами, — КМДА (відео)

У соцмережах передають, що тролейбус вигорів вщент. За попередніми висновками слідства, пожежа не була випадковістю.

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У Києві загорівся тролейбус. Кадри з місця подій 8 січня опублікували у телеграм-каналі "Реальний Київ".

"Очевидці повідомляють, що тролейбус згорів просто вщент", — передали автори контенту.

Фото з місця подій Фото: Соцмережі

Пізніше вони додали, що, ймовірно, хтось з пасажирів підпалив сидіння.

У Головному управлінні ДСНС у Києві розповіли, що отримали повідомлення про пожежу о 12:29.

На перехресті вулиць Радунської та Бальзака стояв повністю охоплений вогнем тролейбус. Вже о 12:51 рятувальники ліквідували пожежу.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

Пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) проінформувала, що ніхто з пасажирів не постраждав.

"На Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався", — йдеться у публікації.

Фото з місця подій Фото: ДСНС Фото з місця подій Фото: ДСНС

За даними "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані. Перед виїздом він пройшов усі необхідні регламентні роботи.

"За попередньою версією, причина загоряння — підпал ізсередини салону", — підкреслили у КМДА.

В адміністрації додали, що на місці події працюють спеціалісти "Київпастрансу", рятувальники, медики та правоохоронці.

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