Підірвав гранату, щоб налякати знайомого: у Києві судитимуть чоловіка

Інцидент стався у вересня 2023 року. У поліції кажуть, що при обшуку у підозрюваного, який раніше вже був судимий, виявили ще одну гранату із запалом.

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Правоохоронці завершили розслідування стосовно чоловіка, який у вересні минулого року через конфлікт кинув гранату біля багатоповерхівки. Тепер справу розглядатиме суд, за скоєне йому загрожує до 7 років ув’язнення. Про це повідомляють у пресслужбі поліції.

Правоохоронці розповідають, що підозрюваний кинув гранату у Дніпровському районі Києва. Біля одного з будинків на вул. Вифлеємська мешканці почули гучний вибух та повідомили про це поліцію.

Фото: Нацполіція

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, втім було пошкоджено автомобіль "Вольво", який стояв неподалік місця інциденту.

Правоохоронці розшукали підозрюваного, ним виявився 35-річний уродженець Луганщини. Зазначається, що раніше чоловік вже був неодноразово судимий за хуліганство та злочини проти власності.

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З’ясувалося, що у будинку, біля якого підозрюваний кинув гранату, проживає знайомий, з яким він давно конфліктує. Таким чином він хотів його налякати. Під час перевірки правоохоронці виявили у чоловіка ще одну гранату "Ф-1" із запалом.

Йому повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, та у незаконному поводженні з боєприпасами. За скоєне його можуть ув’язнити на термін до 7 років.

Нагадаємо, весною минулого року у Києві затримали чоловіка, який через ревнощі кинув гранату у свою знайому, коли та йшла з іншим чоловіком. Після скоєного зловмисник втік, а потерпілих з ушкодженнями доставили у лікарню.

Також нещодавно російські медіа повідомляли, що Краснодарському краї РФ зловмисник кинув гранату у трьох людей на фоні конфлікту. Усіх потерпілих було госпіталізовано.