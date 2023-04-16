Все через ревнощі: у Києві затримали чоловіка, який кинув гранату у людей (фото, відео)

За версією слідства, підозрюваний намагався вбити свою кохану та чоловіка, з яким вона була. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

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У Києві співробітники поліції затримали 34-річного чоловіка, який кинув гранату у людей на вулиці Милославській у Деснянському районі. Про це у неділю, 16 квітня, повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у місті Києві.

Слідчі з'ясували, що через ревнощі мешканець столиці кинув гранату у свою знайому та чоловіка, з яким вони разом йшли вулицею. В результаті 33-річну жінку та 37-річного чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Підозрюваний 37-річний чоловік, який кинув у людей гранату Фото: Нацполиция

Як розповіли в поліції, для затримання підозрюваного розгорнули цілу спецоперацію. Оперативники за допомогою аналітиків ГУНП встановили особу зловмисника та за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали його за місцем проживання.

За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.15, а також п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу — замах на умисне вбивство двох чи більше осіб. Зазначимо, що санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років чи довічне ув'язнення.

Вибух гранати в Києві — передісторія

Як раніше розповіли у столичному главку поліції, повідомлення про те, що у Деснянському районі Києва прогримів вибух надійшло у суботу ввечері, 15 квітня. Також очевидці повідомили про двох постраждалих.

Робота криміналістів на місці вибуху гранати у Деснянському районі Києва Фото: Нацполиция

За місцем виклику негайно виїхали оперативні служби. Одразу після підозрюваного, який кинув гранату, втік з місця злочину.

Нагадаємо, 5 квітня повідомлялося, що у Москві біля торгового центру "ПаркХаус" чоловік викинув у сміттєвий контейнер 20 гранат та гільзи. За інформацією журналістів, снаряди на звалищі виявив перехожий, після чого зателефонував до поліції.

Раніше, 6 березня, стало відомо, що в місті Домодєдово Московської області РФ співробітники Росгвардії затримали мобілізованого росіянина, який прийшов у місцевий військкомат із "гранатою" та погрожував співробітникам підірвати її. Як пізніше з'ясувалося, граната виявилася муляжем.