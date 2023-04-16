Все из-за ревности: в Киеве задержали мужчину, который кинул гранату в людей (фото, видео)

По версии следствия, подозреваемый пытался убить свою возлюбленную и мужчину, с которым она была. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

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В Киеве сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, который бросил гранату в людей на улице Милославской в Деснянском районе. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в городе Киеве.

Следователи выяснили, что на почве ревности житель столицы бросил гранату в свою знакомую и мужчину, с которым они вместе шли по улице. В результате 33-летнюю женщину и 37-летнего мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Подозреваемый 37-летний мужчина, который бросил в людей гранату Фото: Нацполиция

Как рассказали в полиции, для поимки подозреваемого развернули целую спецоперацию. Оперативники с помощью аналитиков ГУНП установили личность злоумышленника и при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали его по месту жительства.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.15, а также п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса — покушение на умышленное убийство двух или более лиц. Отметим, что санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Взрыв гранаты в Киеве — предыстория

Как ранее рассказали в столичном главке полиции, сообщение о том, что в Деснянском районе Киева прогремел взрыв поступило в субботу вечером, 15 апреля. Также очевидцы сообщили о двух пострадавших.

Работа криминалистов на месте взрыва гранаты в Деснянском районе Киева Фото: Нацполиция

По месту вызова немедленно выехали оперативные службы. Сразу после случившегося подозреваемый, который бросил гранату, скрылся с места преступления.

Напомним, 5 апреля сообщалось, что в Москве возле торгового центра "ПаркХаус" мужчина выбросил в мусорный контейнер 20 гранат и гильзы. По информации журналистов, снаряды на свалке обнаружил прохожий, после чего позвонил в полицию.

Ранее, 6 марта, стало известно, что в городе Домодедово Московской области РФ сотрудники Росгвардии задержали мобилизованного россиянина, который пришел в местный военкомат с "гранатой" и угрожал сотрудникам взорвать ее. Как позже выяснилось, граната оказалась муляжом.