"Їх ніхто не купував": "Київпастранс" відповів на "зраду" щодо скляних зупинок під час війни

За інформацією Prozzoro, аукціон на закупівлю зупинок уже проведено. Відомі його вартість, переможець, а також період встановлення об'єктів у Києві.

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Договір на закупівлю 30 зупинок у Києві є страхувальним на випадок необхідності заміни подібних споруд. Про це сказав речник КП "Київпастранс" Олег Грищак, передає "Київ 24".

За словами речника, зупинки "ніхто не купував, — такий договір укладається щороку, а в кінці року документ анулюється".

"Щодо цієї закупівлі, цей договір — це так званий страхувальний договір, який щороку укладається КП "Київпастрансом" на зупинки у випадку необхідності. Якщо протягом року нам потрібно буде оновити зупинку внаслідок ДТП (може в’їхати авто в зупинку), чи треба буде відновити, встановити нову, коли ми запустимо новий маршрут. Тільки у такому разі за заявкою підприємства будуть ці зупинки встановлюватись", — пояснив Грищак.

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Він додав, якщо такої потреби не виникне, цей договір автоматично анулюють у кінці року.

"Ми нічого не купили" — уточнив речник "Київпастрансу".

Скляні зупинки у Києві за 8 мільйонів — що відомо про тендер

20 грудня 2023 року на порталі оголосили торги для закупівлі "Сучасних павільйонів очікування". Вказано, що загальна сума можливої угоди — 8 396 428,88 гривень. Їх планують витратити на 30 зупинок громадського транспорту — тобто, у середньому по 279 880,9 гривень за павільйон.

Фахівці КП "Київпастранс" самостійно розробили креслення павільйонів у трьох проєкціях.

Тендер на Prozorro щодо 30 зупинок для Києва Фото: Скріншот

На сторінці тендеру вже є один учасник, який зголосився виконати замовлення до 31 грудня 2024 року — це компанія ТОВ МОНТАЖБУД77. Пропозиція учасника — 8 371 868,22 грн: це на 20 тис. грн менше за суму, оголошену КМДА.

Компанія з назвою ТОВ МОНТАЖБУД77 відшукалась на порталі Clarity Projec: вказано, що статутний капітал — 1 тис. грн, засновник — громадянин Великої Британії Георгідас Георгіос, створена у 2017 році, до 2023 року участі у торгах не брала.

Нагадаємо, влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю проконтролювати потребу у деяких державних закупівлях, які українці бачать на порталі Prozorro. Також були зауваження щодо рішень місцевої влади, які "перекладали бруківку" під час війни.