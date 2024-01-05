Без права внесення застави: суд арештував одного із засновників "Київгуми" (фото)

За інформацією слідства, попри всі заяви про патріотизм і чесний бізнес від керівництва компанії "Київгума", є достатньо підтверджень роботи на РФ уже після початку війни. Це й інвойси, і листування безпосередньо з клієнтами в РФ, і слова вдячності від самих окупантів.

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Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума", яка постачала свою продукцію до Російської Федерації. Про це повідомив портал "РБК-Україна" з посиланням на пресслужбу СБУ та джерела у правоохоронних органах.

Запобіжний захід, як зазначають у пресслужбі СБУ, передбачає тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави. Водночас джерело інформаційного порталу у правоохоронних органах уточнило, що йдеться про Антона Кравця.

Справа "Київгуми" — що відомо

У четвер, 4 січня, СБУ повідомила, що викрила українську компанію на постачаннях засобів тактичної медицини до Росії. Відповідно до схеми спочатку продукція надходила, як повідомило інформагентство "Інтерфакс-Україна", до однієї з країн ЄС, а вже звідти її перевозили до Росії. При цьому продукцію української компанії пізніше отримували російські солдати на фронті.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років "Київгума" переправила до РФ партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на понад 40 мільйонів гривень.

"Слідством також встановлено, що окупанти направляли медзасоби компанії до російських військових шпиталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях нашої держави. В ході обшуків СБУ здобула нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів", — додали в пресслужбі СБУ.

Крім того, співрозмовник агентства 5 січня запевнив, що попри всі заяви про патріотизм і чесний бізнес від керівництва компанії, є достатньо підтверджень роботи на РФ уже після початку війни. Це й інвойси, і листування безпосередньо з клієнтами в РФ, і слова вдячності від самих окупантів.

Інсайдер додав, що "цікаві дані" було знайдено і в комп'ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда.

"Хоча в компанії і заявляють, що постачали товари тактичної медицини виключно до Естонії, насправді прибалтійська фірма була лише прокладкою. Наприклад, директор відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак напряму спілкувалася з представником російського ТОВ "МКТ". Так само вона пише й естонським менеджерам — мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи — з копією на засновника української компанії Антона Кравця", — розповіло джерело.

Фото: Скріншот

Як зазначило джерело, окремим свідченням у цій справі є пости у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте", де окупанти тішаться, що на передову завезли джгути українського виробництва.

Фото: Скріншот

"Будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, "помсти" за невідомо що й спробу "зупинити чесний бізнес" перекриваються чіткими фактами. Доказова база у цій справі вичерпна й суттєва", — підсумувало джерело.

Крім того, для маскування злочинної діяльності проти України, зазначає слідство, власник "Київгуми" презентував себе як волонтер, який нібито передає медичні товари бійцям ЗСУ.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Фігуранту загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

Реакція підозрюваних власників "Київгуми"

Як повідомив генеральний директор компанії Андрій Острогруд, "Київгума" з лютого 2022 року повністю припинила співпрацю з країною-агресором.

"Жодної поставки не було! Кошти, втрачені в ерефіі (дебіторку), списано, отримавши відповідні довідки ТПП про форс-мажор. Все це можна бачити як у нас в обліку, так і в податковій і митниці", — заявив керівник.

Щодо естонських і швейцарської компанії, він запевнив, що "Київгума" співпрацювала з цими контрагентами вже дуже давно, десятки років.

Острогруд нагадав, що в серпні вже заявляв про тиск силовиків та відкриття кримінальної справи про поставки аптечок для ЗСУ за завищеними цінами, в якій не було жодних доказів.

"Тож, не отримавши бажаного результату по аптечках, але бажаючи "помсти за мою агресивну позицію", а також бажаючи "наживи" (про що я писав раніше) — "збити нашу компанію" як єдиного і найбільшого виробника аптечок, та завезти своїх постачальників китайського лайна…., і була створена "ДержЗрада". Я впевнений що адвокати мають всі докази та аргументи заперечити все, що зазначено в офіційній статті СБУ, та через суд спростувати інформацію та закрити справу", — резюмував він.

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Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що СБУ оголосила про підозру власнику "Хортиці" Євгену Черняку у справі сплати 6 мільярдів податків у Росії. За інформацією правоохоронців, під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.