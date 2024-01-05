Без права внесения залога: суд арестовал одного из основателей "Киевгумы" (фото)

По информации следствия, несмотря на все заявления о патриотизме и честном бизнесе от руководства компании "Киевгума", есть достаточно подтверждений работы на РФ уже после начала войны. Это и инвойсы, и переписка непосредственно с клиентами в РФ, и слова благодарности от самих оккупантов.

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Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из основателей компании "Киевгума", которая поставляла свою продукцию в Российскую Федерацию. Об этом сообщил портал "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ и источники в правоохранительных органах.

Мера пресечения, как отмечают в пресс-службе СБУ, предусматривает содержание под стражей в течение 60 дней без права внесения залога. В то же время источник информационного портала в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об Антоне Кравце.

Дело "Киевгумы" — что известно

В четверг, 4 января, СБУ сообщила, что разоблачила украинскую компанию на поставках средств тактической медицины в Россию. Согласно схеме сначала продукция поступала, как сообщило информагентство "Интерфакс-Украина", в одну из стран ЕС, а уже оттуда ее перевозили в Россию. При этом продукцию украинской компании позже получали российские солдаты на фронте.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов "Киевгума" переправила в РФ партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на более 40 миллионов гривен.

"Следствием также установлено, что оккупанты направляли медсредства компании в российские военные госпитали, расположенные на временно оккупированных территориях нашего государства. В ходе обысков СБУ получила новые официальные документы и переписку, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов", — добавили в пресс-службе СБУ.

Кроме того, собеседник агентства 5 января заверил, что несмотря на все заявления о патриотизме и честном бизнесе от руководства компании, есть достаточно подтверждений работы на РФ уже после начала войны. Это и инвойсы, и переписка непосредственно с клиентами в РФ, и слова благодарности от самих оккупантов.

Инсайдер добавил, что "интересные данные" были найдены и в компьютере гендиректора "Киевгумы" Андрея Острогруда.

"Хотя в компании и заявляют, что поставляли товары тактической медицины исключительно в Эстонию, на самом деле прибалтийская фирма была лишь прокладкой. Например, директор отдела логистики "Киевгумы" Татьяна Мысак напрямую общалась с представителем российского ООО "МКТ". Так же она пишет и эстонским менеджерам — мол, товар пойдет в Кронштадт, Санкт-Петербург и Москву. Все письма — с копией на основателя украинской компании Антона Кравца", — рассказал источник.

Фото: Скриншот

Как отметил источник, отдельным свидетельством в этом деле являются посты в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", где оккупанты радуются, что на передовую завезли жгуты украинского производства.

Фото: Скриншот

"Любые попытки защиты апеллировать к патриотизму, "мести" за неизвестно что и попытку "остановить честный бизнес" перекрываются четкими фактами. Доказательная база по этому делу исчерпывающая и существенная", — подытожил источник.

Кроме того, для маскировки преступной деятельности против Украины, отмечает следствие, владелец "Киевгумы" презентовал себя как волонтер, который якобы передает медицинские товары бойцам ВСУ.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили владельцу компании о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Реакция подозреваемых владельцев "Киевгумы"

Как сообщил генеральный директор компании Андрей Острогруд, "Киевгума" с февраля 2022 года полностью прекратила сотрудничество со страной-агрессором.

"Ни одной поставки не было! Средства, потерянные в эрефии (дебиторка), списаны, получив соответствующие справки ТПП о форс-мажоре. Все это можно видеть как у нас в учете, так и в налоговой и таможне", — заявил руководитель.

Относительно эстонских и швейцарской компании, он заверил, что "Киевгума" сотрудничала с этими контрагентами уже очень давно, десятки лет.

Острогруд напомнил, что в августе уже заявлял о давлении силовиков и открытии уголовного дела о поставках аптечек для ВСУ по завышенным ценам, в котором не было никаких доказательств.

"Поэтому, не получив желаемого результата по аптечкам, но желая "мести за мою агрессивную позицию", а также желая "наживы" (о чем я писал ранее) — "сбить нашу компанию" как единственного и крупнейшего производителя аптечек, и завезти своих поставщиков китайского дерьма...., и была создана "ДержЗрада". Я уверен, что адвокаты имеют все доказательства и аргументы отрицать все, что указано в официальной статье СБУ, и через суд опровергнуть информацию и закрыть дело", — резюмировал он.

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Напомним, 29 декабря сообщалось, что СБУ объявила о подозрении владельцу "Хортицы" Евгению Черняку по делу уплаты 6 миллиардов налогов в России. По информации правоохранителей, во время обысков в офисных помещениях холдинга обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.