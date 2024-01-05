"Их никто не покупал": "Киевпастранс" ответил на "зраду" по поводу стеклянных остановок во время войны

По информации Prozzoro, аукцион на закупку остановок уже проведен. Известны его стоимость, победитель, а также период установки объектов в Киеве.

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Договор на закупку 30 остановок в Киеве является страховочным на случай необходимости замены подобных сооружений. Об этом сказал представитель КП "Киевпастранс" Олег Грищак, передает "Киев 24".

По словам спикера, остановки "никто не покупал, — такой договор заключается ежегодно, а в конце года документ аннулируется".

"По этой закупке, этот договор — это так называемый страховочный договор, который ежегодно заключается КП "Киевпастранс" на остановки в случае необходимости. Если в течение года нам нужно будет обновить остановку в результате ДТП (может въехать авто в остановку), или надо будет восстановить, установить новую, когда мы запустим новый маршрут. Только в таком случае по заявке предприятия будут эти остановки устанавливаться", — пояснил Грищак.

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Он добавил, если такой потребности не возникнет, этот договор автоматически аннулируют в конце года.

"Мы ничего не купили" — уточнил представитель "Киевпастранса".

Стеклянные остановки в Киеве за 8 миллионов — что известно о тендере

20 декабря 2023 года на портале объявили торги для закупки "Современных павильонов ожидания". Указано, что общая сумма возможной сделки — 8 396 428,88 гривен. Их планируют потратить на 30 остановок общественного транспорта — то есть, в среднем по 279 880,9 гривен за павильон.

Специалисты КП "Киевпастранс" самостоятельно разработали чертежи павильонов в трех проекциях.

Тендер на Prozorro по 30 остановкам для Киева Фото: Скріншот

На странице тендера уже есть один участник, который согласился выполнить заказ до 31 декабря 2024 года — это компания ООО МОНТАЖБУД77. Предложение участника — 8 371 868,22 грн: это на 20 тыс. грн меньше суммы, объявленной КГГА.

Компания с названием ООО МОНТАЖБУД77 отыскалась на портале Clarity Projec: указано, что уставный капитал — 1 тыс. грн, учредитель — гражданин Великобритании Георгидас Георгиос, создана в 2017 году, до 2023 года участия в торгах не принимала.

Напомним, летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю проконтролировать потребность в некоторых государственных закупках, которые украинцы видят на портале Prozorro. Также были замечания относительно решений местных властей, которые "перекладывали брусчатку" во время войны.