8 миллионов гривен за "современные павильоны": в Киеве объявили тендер на остановки из стекла

Киевляне вскоре могут получить места ожидания общественного транспорта, изготовленные из каленого стекла, свидетельствует портал Prozorro. Их планируют установить в течение 2024 года и заплатить за каждую по 200 тыс. грн.

Related video

До конца 2024 года в Киеве планируют установить стеклянные павильоны в качестве остановок общественного транспорта. Планируют потратить на изготовление и установку около 8 млн грн. Детали тендера, объявленного Коммунальным предприятием "Киевпастранс" КГГА, размещены на портале государственных электронных закупок Prozorro.

Важно

Сериалы вместо оружия: ГП потратит 32 млн грн на "Курс счастливой жизни" и "Семейный консультант"

20 декабря 2023 года на портале объявили торги для закупки "Современных павильонов ожидания". Указано, что общая сумма возможной сделки — 8 396 428,88 грн. Их планируют потратить на 30 остановок общественного транспорта — то есть, в среднем по 279 880,9 грн за павильон.

Тендер на Prozorro по 30 остановкам для Киева Фото: Скриншот

В тендерной документации можно увидеть, что павильоны построят в трех вариантах: 20 шт. будут иметь размер 4 м на 1,6 м, 5 шт. — 6 м на 1,6 м, 5 шт. — 3,9 м на 1,6 м (высота для всех — 2,65 м). Также указано, из чего изготовят остановки общественного транспорта: из металлических труб размером 80х6 мм, каленого стекла толщиной 4-10 мм. Внутри — деревянные скамейки.

Технические требования для павильона №1 для Киева Технические требования для павильона №2 для Киева Технические требования для павильона №3 для Киева

Специалисты КП "Киевпастранс" самостоятельно разработали чертежи павильонов в трех проекциях.

Чертеж павильона №1 в Киеве Чертеж павильона №2 в Киеве Чертеж павильона №3 в Киеве

На странице тендера уже есть один участник, который согласился выполнить заказ до 31 декабря 2024 года — это компания ООО МОНТАЖБУД77. Предложение участника — 8 371 868,22 грн: это на 20 тыс. грн меньше суммы, объявленной КГГА.

Компания с названием ООО МОНТАЖБУД77 отыскалась на портале Clarity Projec: указано, что уставный капитал — 1 тыс. грн, учредитель — гражданин Великобритании Георгидас Георгиос, создана в 2017 году, до 2023 года участия в торгах не принимала.

ООО МОНТАЖБУД77 — информация о компании Фото: Скриншот

Отметим, на странице Facebook КП "Киевпастранс" пока нет комментариев по 30 остановкам из каленого стекла, которые будут устанавливать во время войны в условиях ракетных ударов ВС РФ. Последнее сообщение от 22 декабря 2023 года — о запуске новых трамваев. Также нет реакции КГГА и мэра Киева Виталия Кличко. Впрочем, есть реакции депутатов Киевского городского совета: представительница партии "Слуга народа" Ксения Семенова не считает, что это хорошая идея — строить стеклянные остановки во время войны.

Закупки КГГА — детали

Отметим, летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю проконтролировать потребность в некоторых государственных закупках, которые украинцы видят на портале Prozorro. Также были замечания относительно решений местных властей, которые "перекладывали брусчатку" во время войны.

При этом летом, осенью и зимой 2023 года в СМИ регулярно рассказывали о расходах, которые вызвали вопросы у общественности. Например, в июле стало известно о тендере от Киевсовета, в котором планировали потратить более 1 млн грн на создание сайта. В июне — о закупке песка для киевских пляжей, закрытых на время войны. Фокус также сообщал о тендерах на сковородкии аренду электромобилей.

Напоминаем, 19 декабря стало известно о тендере от Минобороны Украины. В объявлении указывали, что планируют приобрести 1 тыс. пикапов для ВСУна общую сумму почти 2 млрд грн.