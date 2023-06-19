Новый скандальный тендер в Киеве: КП "Плесо" покупает песок для закрытых пляжей за 6,5 млн грн

Несмотря на то, что пляжный сезон в столице не собираются открывать, коммунальщики Киева все равно планируют закупить песок для пляжей на сумму свыше 6,5 млн гривен.

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Коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо" объявило тендер на услуги по подсыпке песка и планировке пляжной территории на сумму более 6,5 млн грн. Для семи киевских зон отдыха у воды планируют закупить почти 12 тыс. тонн песка. Согласно тендерной документации, этого должно хватить на территорию площадью около 50 тыс. кв. м.

Еще месяц назад, 18 мая, заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев сообщил, что в столице не планируют открытие пляжного сезона, учитывая требования безопасности. Более того, украинцам посоветовали воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку там не предусмотрены защитные постройки и укрытия.

О том, что столичные коммунальщики закупают песок для официально закрытых пляжей, первым написал активист и боец ВСУ Олег Симороз. Он опубликовал соответствующий пост на своей Facebook-странице, под которым украинцы обсуждают целесообразность этого тендера.

Часть киевлян напоминают, что отдых необходим людям, несмотря на войну. Другие пользователи отмечают, что такое решение сейчас не своевременно.

Киевляне живо обсуждают новую закупку КП "Плесо" Фото: Facebook Пользователи соцсетей задаются вопросом, как песок на пляже поможет решить главную проблему — загрязнение водоемов Фото: Facebook

Некоторые горожане уверены: песок необходим, чтобы берег не размыло водой Фото: Facebook

Закупка песка для пляжей: "сюр" от КГГА

В КГГА сообщили, что подсыпка песка необходима для восстановления естественного слоя песчаного покрова.

"В компании [КП "Плесо"] подчеркивают, что в результате наводнения, ветровой эрозии на территории ряда пляжей была разрушена поверхность песчаного покрова, что в свою очередь может привести к повреждению корневой системы деревьев и зеленых насаждений, а в дальнейшем – к гибели растительности и ухудшению экологического состояния в целом. Чтобы этого не допустить, а также восстановить естественный слой песка, проводятся работы по санитарной подсыпке песка, причем это целесообразно даже в условиях, когда пляжный сезон не открывается", — сказано в сообщении.

Леонид Емец, председатель комиссии Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, в комментарии Фокусу называет закупку песка для закрытых пляжей "сюрреалистичной".

"Это какой-то сюр. Но мы обязательно разберемся в этой ситуации. Действительно, пляжи закрыты, поэтому непонятно, какой смысл сейчас проводить подобные тендеры. Будем требовать от коммунального предприятия объяснить мотивы этих закупок и проверять их сметы", — говорит Емец.

Депутат возглавляет временную контрольную комиссию по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и делегированных полномочий РГА в Киеве. В разговоре с Фокусом он поделился очередными фантастическими закупками для бомбоубежищ, которые были обнаружены в последние дни.

"Вот есть закупка матов для укрытий в школе – все вроде бы правильно. Но мы позвонили поставщику, указанному в тендере, и представились покупателями, нам предложили сумму ровно вполовину меньше, чем это значилось в закупках. Вместо 3600 грн, за которые школа якобы закупила один мат, мы смогли его "купить" за 1800 грн. Теперь предстоит выяснить, где именно находятся эти маты: в бомбоубежище, как и должно быть, или на полу у физрука", — рассказывает Емец.

Сколько на самом деле стоит песок

Фокус проверил информацию о цене песка для пляжей.

Как удалось выяснить, стоимость речного песка в Киеве в среднем составляет 200 грн за тонну. Если учитывать потребности коммунального предприятия, то 12 тыс. тонн песка обойдутся в 2,4 млн грн. Продавец не смог назвать точную сумму доставки такого груза, но предложил ориентироваться примерно на половину от стоимости заказа, то есть еще на 1,2 млн грн. Таким образом, вся покупка для киевских пляжей может обойтись в 3,6 млн грн. Из описания тендера непонятно, откуда взялась заявленная сумма в 6,5 млн грн.

Проверить, сколько на самом деле будет стоить песок для пляжей, не сложно

Напомним, Фокус писал о том, как в художественном лицее Днепровского районе оправдывались за покупку для укрытия сковородки за 720 тыс. грн и печи за 470 тыс. грн. По словам главного бухгалтера учебного заведения, это очень нужные девайсы во время воздушной тревоги.