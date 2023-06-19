Новий скандальний тендер у Києві: КП "Плесо" купує пісок для закритих пляжів за 6,5 млн грн

Попри те, що пляжний сезон у столиці не збираються відкривати, комунальники Києва все одно планують закупити пісок для пляжів на суму понад 6,5 млн гривень.

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Комунальне підприємство з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо" оголосило тендер на послуги з підсипання піску та планування пляжної території на суму понад 6,5 млн грн. Для семи київських зон відпочинку біля води планують купити майже 12 тис. тонн піску. Згідно з тендерною документацією, цього має вистачити на територію площею близько 50 тис. кв. м.

Ще місяць тому, 18 травня, заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелеєв повідомив, що у столиці не планують відкриття пляжного сезону з огляду на вимоги безпеки. Щобільше, українцям порадили утриматися від відвідувань пляжів та відпочинкових зон, оскільки там не передбачені захисні споруди та укриття.

Про те, що столичні комунальники закуповують пісок для офіційно закритих пляжів, першим написав активіст та боєць ЗСУ Олег Симороз. Він опублікував відповідний пост на своїй Facebook-сторінці, під якою українці обговорюють доцільність цього тендеру.

Частина киян нагадує, що відпочинок необхідний людям, попри війну. Інші користувачі зауважують, що таке рішення не на часі.

Кияни жваво обговорюють нову закупівлю КП "Плесо" Фото: Facebook Користувачі соцмереж запитують, як пісок на пляжі допоможе вирішити головну проблему — забруднення водойм Фото: Facebook

Деякі містяни впевнені: пісок необхідний, щоб берег не розмило водою Фото: Facebook

Закупівля піску для пляжів: "сюр" від КМДА

У КМДА повідомили, що підсипання піску необхідне для відновлення природного шару піщаного покриву.

"На підприємстві [КП "Плесо"] акцентують увагу на тому, що внаслідок підтоплень, дії вітрової ерозії на території низки пляжів відбулось руйнування поверхні піщаного покриву, що у свою чергу може призвести до пошкодження кореневої системи дерев та зелених насаджень, а у подальшому – до загибелі рослинності та погіршення екологічного стану в цілому. Аби запобігти цьому, а також для відновлення природного шару піщаного покриву і проводяться роботи із санітарного підсипання піску, і це є доцільним навіть в умовах, коли пляжний сезон не відкривається", — сказано в повідомленні.

Леонід Ємець, голова комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, у коментарі Фокусу називає закупівлю піску для закритих пляжів "сюрреалістичною".

"Це якийсь сюр. Але ми обов'язково розберемося в цій ситуації. Справді, пляжі закриті, тому незрозуміло, який сенс зараз проводити подібні тендери. Вимагатимемо від комунального підприємства пояснити мотиви цих закупівель та перевіряти їх кошториси", — каже Ємець.

Депутат очолює тимчасову контрольну комісію з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів та делегованих повноважень РДА у Києві. У розмові з Фокусом він поділився черговими фантастичними закупівлями для бомбосховищ, виявлених останніми днями.

"Ось є закупівля матів для укриттів у школі – все начебто правильно. Але ми зателефонували постачальнику, вказаному у тендері, і представилися покупцями, нам запропонували суму рівно наполовину менше, ніж це значилося у закупівлях. Замість 3600 грн, за які школа нібито закупила один мат, ми змогли його "купити" за 1800 грн. Тепер належить з'ясувати, де саме знаходяться ці мати: у бомбосховищі, як і має бути, або на підлозі у фізрука", — розповідає Ємець.

Скільки насправді коштує пісок

Фокус перевірив інформацію про ціну піску для пляжів.

Як вдалося з'ясувати, вартість річкового піску у Києві в середньому становить 200 грн за тонну. Якщо враховувати потреби комунального підприємства, то 12 тис. тонн піску коштуватимуть 2,4 млн грн. Продавець не зміг назвати точну суму доставки такого вантажу, але запропонував орієнтуватися приблизно на половину вартості замовлення, тобто ще на 1,2 млн грн. Таким чином, вся купівля для київських пляжів може коштувати 3,6 млн грн. З опису тендеру незрозуміло, звідки взялася заявлена сума у 6,5 млн грн.

Перевірити, скільки насправді коштуватиме пісок для пляжів, не складно

Нагадаємо, Фокус писав про те, як у мистецькому ліцеї Дніпровського району виправдовувалися за покупку для укриття сковорідки за 720 тис. грн та печі за 470 тис. грн. За словами головного бухгалтера навчального закладу, це дуже потрібні девайси під час повітряної тривоги.