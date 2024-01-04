8 мільйонів гривень за "сучасні павільйони": у Києві оголосили тендер на зупинки зі скла

Кияни незабаром можуть отримати місця очікування громадського транспорту, виготовлені з каленого скла, свідчить портал Prozorro. Їх планують встановити впродовж 2024 року і заплатити за кожну по 200 тис. грн.

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До кінця 2024 року у Києві планують встановити скляні павільйони у якості зупинок громадського транспорту. Планують витратити на виготовлення та встановлення близько 8 млн грн. Деталі тендеру, оголошеного Комунальним підприємством "Київпастранс" КМДА, розміщені на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

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20 грудня 2023 року на порталі оголосили торги для закупівлі "Сучасних павільйонів очікування". Вказано, що загальна сума можливої угоди — 8 396 428,88 грн. Їх планують витратити на 30 зупинок громадського транспорту — тобто, у середньому по 279 880,9 грн за павільйон.

Тендер на Prozorro щодо 30 зупинок для Києва Фото: Скриншот

У тендерній документації можна побачити, що павільйони збудують у трьох варіантах: 20 шт. матимуть розмір 4 м на 1,6 м, 5 шт. — 6 м на 1,6 м, 5 шт. — 3,9 м на 1,6 м (висота для всіх — 2,65 м). Також вказано, з чого виготовлять зупинки громадського транспорту: з металевих труб розміром 80х6 мм, каленого скла товщиною 4-10 мм. Всередині — дерев'яні лавки.

Технічні вимоги для павільйону №1 для Києві Технічні вимоги для павільйону №2 для Києві Технічні вимоги для павільйону №3 для Києві

Фахівці КП "Київпастранс" самостійно розробили креслення павільйонів у трьох проєкціях.

Креслення павільйону №1 у Києві Креслення павільйону №2 у Києві Креслення павільйону №3 у Києві

На сторінці тендеру вже є один учасник, який зголосився виконати замовлення до 31 грудня 2024 року — це компанія ТОВ МОНТАЖБУД77. Пропозиція учасника — 8 371 868,22 грн: це на 20 тис. грн менше за суму, оголошену КМДА.

Компанія з назвою ТОВ МОНТАЖБУД77 відшукалась на порталі Clarity Projec: вказано, що статутний капітал — 1 тис. грн, засновник — громадянин Великої Британії Георгідас Георгіос, створена у 2017 році, до 2023 року участі у торгах не брала.

ТОВ МОНТАЖБУД77 - інформація про компанію Фото: Скриншот

Зазначимо, на сторінці Facebook КП "Київпастранс" поки що немає коментарів щодо 30 зупинок з каленого скла, які будуть встановлювати під час війни за умов ракетних ударів ЗС РФ. Останній допис від 22 грудня 2023 року — про запуск нових трамваїв. Також немає реакції КМДА та мера Києва Віталія Кличка. Втім, є реакції депутатів Київської міської ради: представниця партії "Слуга народу" Ксенія Семенова не вважає, що це хороша ідея — будувати скляні зупинки під час війни.

Закупівлі КМДА — деталі

Зазначимо, влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю проконтролювати потребу у деяких державних закупівлях, які українці бачать на порталі Prozorro. Також були зауваження щодо рішень місцевої влади, які "перекладали бруківку" під час війни.

При цьому влітку, восени та взимку 2023 року у ЗМІ регулярно розповідали про витрати, які викликали питання у громадськості. Наприклад, у липні стало відомо про тендер від Київради, у якому планували витратити понад 1 млн грн на створення сайту. У червні — про закупівлю піску для київських пляжів, закритих на час війни. Фокус також повідомляв про тендери на сковорідки та оренду електромобілів.

Нагадуємо, 19 грудня стало відомо про тендер від Міноборони України. У оголошенні вказували, що планують придбати 1 тис. пікапів для ЗСУ на загальну суму майже 2 млрд грн.