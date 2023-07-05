Шалений тендер: Київська облрада готова заплатити за розробку сайту понад мільйон гривень (фото)

До 10 вересня 2023 року Київська обласна рада очікує на розробку сайту, вартість якого, на думку фахівців, завищена.

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Київська обласна рада оголосила тендер на розробку свого веб-сайту та готова оплатити 1 068 300 гривень. Портал Prozorro опублікував подробиці.

Розмір оплати за відповідні послуги буде здійснено стовідсотково. Термін виконання – до 10 вересня 2023 року.

Фото: Prozorro

Український військовий Олег Симороз, який неодноразово звертав увагу на сумнівні закупівлі, у Facebook прокоментував ініціативу. Він зазначив, що ціна завищена як мінімум в 5 разів. На його думку, недоцільно змінювати сайт у період повномасштабної війни, але ці кошти можна було потратити на закупівлю озброєння для українського війська.

"Як і не буду писати скільки це дронів та автівок для ЗСУ…", – зазначив він.

Як відомо, Олег Симороз до повномасштабного вторгнення російських військ був активістом у Києві та проводив правозахисну діяльність. Він й висував свою кандидатуру на вибори до Київської міської ради.

На момент публікації матеріалу пресслужба Київської обласної ради офіційно не коментувала інформацію щодо тендеру на 1 млн гривень за розробку сайту.

Нагадаємо, 30 червня журналісти ТСН повідомили, що на території української столиці проводять перевірку укриттів, на облаштування яких представники районних державних адміністрацій витратили бюджетні кошти. Після скандалу із "золотими" овочерізками в Дніпровському районі, з'ясувалося, що керівництво Солом'янського району вирішило завищувати вартість під час закупівлі дверей для вбиралень по 25 тисяч гривень за штуку і лавок на 2,3 млн грн. У виробника вдалося дізнатися ринкову вартість дверей. Загальна вартість дверей склала 25 800 грн за п'ять, а не за одну. У РДА ціну завищили на 400%

Також у лютому у Херсоні аудиторська перевірка зафіксувала порушення при закупівлі форми для ЗСУ. За словами голови ОДА Олександра Прокудіна, закуплену для тероборони форму пошили з неякісних матеріалів. Окрім того, вона зберігалася на складі, а роздавати українським захисникам її наче й не планували.