Неякісно пошита: в Херсоні аудит виявив порушення при закупівлі форми для ЗСУ (відео)

За словами голови ОДА Олександра Прокудіна, закуплену для тероборони форму пошили з неякісних матеріалів. Крім того, вона зберігалася на складі, а роздавати військовим її наче й не планували.

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В Херсоні провели аудит та з’ясували, що форму для територіальної оборони було закуплено з порушенням. Вона була пошита з неякісних матеріалів та зберігалась на складі, а роздавати її військовим наче і не планували. Про це розповів у відеозверненні голова Херсонської Обласної держадміністрації Олександр Прокудін.

"Є вже результати позапланового внутрішнього аудиту, організованого за моїм дорученням у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Виявлено порушення у закупівлі зимової форми для територіальної оборони. Окрім цього, є припущення, що форма пошита з неякісної тканини й взагалі просто лежала на складі. Її чи було соромно роздавати військовим, чи взагалі не планувалося роздавати", — заявив посадовець.

За словами Прокудіна, усі матеріали ще 16 лютого передали правоохоронцям. Також він повідомив, що аудити будуть проводитись і далі.

"Наголошую, що аудити — це не полювання на відьом. Це швидка форма оцінки ситуації, яка склалась в ХОДА починаючи з лютого 2022 року", — сказав голова Херсонської облдержадміністрації.

Що кажуть в поліції?

Уточнимо, що на момент публікації новини в правоохоронних органах ситуацію ще не прокоментували.

Чиновник поділився, що регулярно отримував скарги щодо контролю надання гуманітарної допомоги населенню. Він завірив, що ХОДА посилить контроль за збереженням, розподілом та обліком гуманітарної допомоги. Планують створити спеціальний реєстр та фіксувати на блокпостах машини, що везуть допомогу.

Окрім того, Прокудін пообіцяв виділити приміщення та їх охорону для гуманітарної допомоги. В облдержадміністрації обіцяють підтримувати волонтерів та заявили про готовність співпрацювати з міжнародними організаціями. Перший крок вже зроблений — Олександр Прокудін зустрівся з волонтерами, що допомагають херсонцям.

"Також будуть проводитись рейди на ринках і в магазинах з метою виявлення фактів продажу гуманітарної допомоги", — попередив голова ХОДА.

Нагадаємо, 16 лютого в Херсонській ОВА розповіли про наслідки обстрілу села росіянами. Снаряд влучив у оселю подружжя — і жінка, і чоловік загинули. В ОВА впевнені, що це був цілеспрямований удар по цивільному населенню Херсонщини. За одну добу росіяни атакували область 52 рази.

17 лютого стало відомо з журналістського розслідування, що "Ашан" підтримував ЗС РФ. Французька компанія постачала товари для окупантів безоплатно та поповнювала список мобілізованих своїми співробітниками. До "гуманітарної допомоги", що направлялась загарбникам, входили цигарки, запальнички, станки для гоління та серветки.