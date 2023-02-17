"Ашан" постачав товари ЗС РФ і допомагав мобілізувати своїх співробітників, — Bellingcat (фото)

Керівництво компанії, як ідеться в розслідуванні, збирало і передавало дані про своїх співробітників. Підлеглим видавали на робочих місцях повістки і пропонували звільнитися, щоб не бути призваними в армію.

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Французька компанія "Ашан" під час повномасштабного вторгнення безкоштовно постачала товари для ЗС РФ на окупованих територіях України та допомагала російським військкоматам набирати мобілізованих із переліку своїх співробітників. Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider та Le Monde.

Журналісти нагадують, що "Ашан" не залишав російський ринок після повномасштабного вторгнення в Україну. У пресрелізі від 27 березня 2022 року говорилося, що компанія "не може покинути своїх співробітників".

"Ми щодня випікаємо в наших магазинах свіжий хліб для українців та росіян, що наразі життєво необхідно", — сказано у релізі "Ашана" після того, як президент України Володимир Зеленський закликав компанію піти з російського ринку.

Журналістам у спільному розслідуванні вдалося з'ясувати, що французька компанія не лише безкоштовно постачала товари для ЗС РФ на окупованих територіях України, а й допомагала російським військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.

У березні 2022 року, як зазначено в матеріалі, контролерка управління "Ашан-Санкт-Петербург" Наталя Зельцер надіслала колегам листа наступного змісту, у якому йшлося про необхідність збору та подальшого відправлення гуманітарної допомоги на потреби військ Росії.

[ + – ] Російський "Ашан" відправляв товари на окуповані території України

Зазначені в заяві товари призначені для чоловіків. У списку також є цигарки, які ніколи не постачаються як гумдопомога, запальнички, сірники, серветки та станки для гоління.

Через деякий час у листуванні, яке є в розпорядженні журналістів, Зельцер пише в центральний офіс і просить оформити "гуманітарну допомогу" як закупівлю з боку десяти юросіб. З московського офісу приходить відповідь із перерахуванням десяти юросіб.

[ + – ] Російський "Ашан" відправляв товари на окуповані території України

Видання The Insider має у розпорядженні рахунки-фактури від цих юросіб, які підтверджують, що оплата справді була оформлена на них. Менеджерка з логістики "Ашан-Санкт-Петербург" Ельміра Іванова у спілкуванні з журналістами заявила, що насправді "Ашан" виділяв ці предмети безкоштовно зі своїх запасів. Керівниця також уточнила, що не знає, хто був кінцевим отримувачем — військові ЗС РФ чи цивільні особи.

Приймальник одного з "Ашанів" Санкт-Петербурга Олексій, з яким спілкувалася редакція, стверджує, що всім було зрозуміло: "Я відразу з першого email сказав, що взагалі до цього не підійду, а коли вони відвантажували, я запитав у Зельцер, куди ця "гумдопомога", вона сказала: "Подумай сам". Я почав наполягати: "І куди ж?" — І вона відповіла: "На СВО", а потім додала: "На жаль".

Директор ТОВ "МТК" Сергій Пома та директорка ТОВ "Енергія-3000" Галина Баранова, чиї компанії вказані у рахунках, визнали, що товари від "Ашана" поставлялися саме для потреб ЗС РФ.

[ + – ] Російський "Ашан" відправляв товари на окуповані території України [ + – ] Російський "Ашан" відправляв товари на окуповані території України

Компанії, визначені для легалізації поставок ЗС РФ, пов'язані між собою. За словами авторів розслідування, всі вони обслуговують петербурзький ГУП "Пасажиравтотранс", який, водночас, належить до міського Комітету з транспорту.

У матеріалі сказано, що "Ашан" задіяв у постачаннях для ЗС РФ не лише свої пітерські супермаркети. Відправлення товарів узгоджувалося з московським офісом, а збирання "гуманітарної допомоги" фіксували в інших регіонах у ТРЦ, які належать компанії. Так, наприклад, у Самарі, Рибінську та Владимирі у супермаркетах встановили пункти збору "гумдопомоги для Донбасу".

[ + – ] Російський "Ашан" відправляв товари на окуповані території України [ + – ] Російський "Ашан" відправляв товари на окуповані території України

Журналісти також зазначають, що не тільки "Ашан", а й "Леруа Мерлен", що належить до того ж холдингу, займався постачанням товарів на окуповані території України. Про це свідчать опубліковані у грудні кадри з Маріуполя, на яких можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен".

[ + – ] Компанія "Леруа Мерлен" відправляла свої товари на окупований Донбас

За словами розслідувачів, "Ашан" не лише надсилав безкоштовно товари на окуповані території України, а й допомагав військкоматам проводити часткову мобілізацію. Керівництво компанії збирало та передавало дані про своїх співробітників. Відомості з військових квитків у підлеглих почали фіксувати ще до початку повномасштабного вторгнення у січні 2022 року. Крім цього, як кажуть у матеріалі видань, "Ашан" допомагав військкоматам виконувати норму під час часткової мобілізації — прямо на робочому місці співробітникам вручали повістки та пропонували звільнитися.

Російське керівництво "Ашана" відмовилося давати коментарі, а у пресслужбі французького Auchan заявили, що компанія перебуває поза політикою і жодної підтримки ЗС РФ не здійснює.

[ + – ] "Ашан" допомагав російським військкоматам мобілізувати своїх співробітників

Зазначимо, що у березні 2022 року керівництво торгової мережі Auchan Retail International заявило, що компанія продовжить працювати на території Росії, незважаючи на критику та заклики приєднатися до санкцій проти РФ.

У квітні 2022 року торговельна мережа Auchan Retail International заявила про часткове призупинення роботи на території РФ. Компанія на тлі критики вирішила припинити постачання та зупинити інвестиції до Росії. Український офіс французького рітейлера також пообіцяв, що Auchan Retail International не відкриватиме нових магазинів у РФ.