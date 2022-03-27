Місія — продовжувати годувати людей: "Ашан", незважаючи на критику, не піде з Росії

Відхід із російського ринку можна зрозуміти з економічного, але не з людського погляду, вважає гендиректор компанії Ів Клод.

Генеральний директор торгової мережі Auchan Retail International Ів Клод заявив, що гіпермаркети "Ашан" продовжать свою діяльність у Росії. За його словами, залишити російський ринок було б немислимо з людської точки зору. Інтерв'ю з директором французької компанії опублікувала газета "Le Journal du Dimanche".

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Слова керівника компанії прозвучали у відповідь на питання про критику президента України Володимира Зеленського, який 23 березня закликав французькі компанії, враховуючи мережу гіпермаркетів "Ашан", припинити свою діяльність в РФ. Подібну критику з боку українського президента Ів Клод назвав несправедливою.

"Марно нацьковувати людей одне на одного. Найголовніше для нас — зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії — продовжувати годувати населення цих двох країн. У нас ніколи не було іншої мети", — сказав Клод.

Гендиректор сказав, що він із розумінням ставиться до суспільної думки, яка не погоджується з політикою компанії, однак зазначив, що його компанія працює відкрито та діє на користь цивільного населення.

"Якщо ми підемо, ми ризикуємо бути експропрійованими і піддати наших місцевих лідерів кримінальному переслідуванню за шахрайське банкрутство. І якщо ми довіримо наші активи третій особі, вони будуть стягнуті російським капіталом", — зазначив гендиректор.

Ів Клод зазначив, що "Ашан" є присутнім на російському ринку вже 20 років, і на сьогоднішній день компанія має приблизно 30 тисяч співробітників. 80% товарів поставляються російськими виробниками, тому звільнення з Росії, на думку керівника компанії, можна зрозуміти з економічної, але не з людської точки зору.

Звернення президента Зеленського

Раніше президент Зеленський під час виступу перед французькими парламентаріями закликав Рено, Ашан, Леруа Мерлен та інші компанії піти з Росії, припинивши так спонсорувати "російську воєнну машину". Лідер держави вважає, що прибуток для бізнесу не може бути важливішим за людські цінності, оскільки робота компаній на території Росії побічно фінансує російську армію, яка вбиває дітей, жінок і мародерствує в Україні.

Позиція французької влади

Зі свого боку президент Емманюель Макрон заявив, що Франція не веде війну з Росією і має намір підтримувати економічні, культурні та політичні зв'язки, що пов'язують Париж і Москву.

"Ми не воюємо проти Росії. Ми знаємо все, що пов'язує нас із цим великим європейським народом", — зазначив французький лідер.

Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер вказав на те, що кожна компанія вільна сама визначати свою стратегію у Росії. За його словами, звичайно ж французьким компаніям було б розумно зупинити свою діяльність в РФ, але зробити це потрібно не в односторонньому порядку, заздалегідь попередивши російську сторону.

Нагадаємо, що французька компанія Renault Group не поспішала залишати російський ринок, оскільки керівництво боїться націоналізації своїх російських активів, які оцінюються у мільярди доларів. Проте стало відомо, що запущений 21 березня завод Renault у Москві, який пропрацював лише три дні, 24 березня знову зупинився.