Миссия — продолжать кормить людей: "Ашан", несмотря на критику, не уйдет из России

Уход из российского рынка можно понять с экономической, но не с человеческой точки зрения, считает гендиректор компании Ив Клод.

Генеральный директор торговой сети Auchan Retail International Ив Клод заявил, что гипермаркеты "Ашан" продолжат свою деятельность в России. По его словам, покинуть российский рынок было бы невообразимо с человеческой точки зрения. Интервью с директором французской компании опубликовала газета Le Journal du Dimanche.

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Слова руководителя компании прозвучали в ответ на вопрос о критике президента Украины Владимира Зеленского, который 23 марта призвал французские компании, включая сеть гипермаркетов "Ашан", прекратить свою деятельность в РФ. Подобную критику со стороны украинского президента Ив Клод назвал несправедливой.

"Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии — продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели", — сказал Клод.

Гендиректор сказал, что он с пониманием относится к общественному мнению, которое не согласно с политикой компании, однако отметил, что его компания работает открыто и действует в интересах гражданского населения.

"Если мы уйдем, мы рискуем быть экспроприированными и подвергнуть наших местных лидеров уголовному преследованию за мошенническое банкротство. И если мы доверим наши активы третьему лицу, они будут взысканы российским капиталом", — отметил гендиректор.

Ив Клод отметил, что "Ашан" присутствует на российском рынке уже 20 лет, и на сегодняшний день компания имеет около 30 тысяч сотрудников. 80% товаров поставляются российскими производителями, поэтому уход из России, по мнению руководителя компании, можно понять с экономической, но не с человеческой точкой зрения.

Обращение президента Зеленского

Ранее президент Зеленский во время выступления перед французскими парламентариями, призвал Рено, Ашан, Леруа Мерлен и другие компании уйти из России, таким образом прекратив спонсировать "российскую военную машину". Лидер государства считает, что прибыль для бизнеса не может быть важнее человеческих ценностей, поскольку работа компаний на территории России косвенно финансирует российскую армию, которая убивает детей, женщин и мародерствует в Украине.

Позиция французских властей

В свою очередь президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией и намерена поддерживать экономические, культурные и политические связи, связывающие Париж и Москву.

"Мы не воюем против России. Мы знаем все, что связывает нас с этим великим европейским народом", — отметил французский лидер.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр указал на то, что каждая компания вольна сама определять свою стратегию в России. По его словам, конечно же французским компаниям было бы более разумным приостановить свою деятельность в РФ, но сделать это нужно не в одностороннем порядке, заблаговременно предупредив российскую сторону.

Напомним, что французская компания Renault Group не спешила покидать российский рынок, поскольку руководство боится национализации своих российских активов, которые оцениваются в миллиарды долларов. Однако стало известно, что запущенный 21 марта завод Renault в Москве, который проработал всего три дня, 24 марта снова остановился.