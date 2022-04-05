"Ашан" частково зупинив роботу в Росії: постачання та інвестиції припиняться

Український офіс французького ритейлера зазначив, що мережа не відкриватиме нових магазинів. У РФ не привезуть 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому та текстилю.

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Французька торговельна мережа супермаркетів Auchan Retail International припинить постачання та зупинить інвестиції мережі в Росію. Про це повідомив український офіс компанії у Facebook.

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"Ми нарешті добилися від головного офісу, щоб компанія припинила інвестиції та постачання у РФ. Це лише перший крок, але ми налаштовані боротися далі. Перемога буде за нами", — зазначили в представництві Auchan.

У Росії французька мережа не відкриватиме нових і не ремонтуватиме наявні магазини. Зупиниться підтримка ІТ-технологій та проєктів, не оновлюватимуть касове, логістичне та комерційне програмне забезпечення.

"Не постачатимуть імпортні товари до РФ — а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю. Магазини у РФ вже зараз збиткові. Вищезгадані санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу, сплати податків і високої ймовірності банкрутства", — підсумували в компанії.

[ + – ] Гіпермаркети "Ашан" відмовилися обмежувати націнку на цукор у РФ

На головному сайті Auchan Retail International немає повідомлення про вихід з Росії. В останній новині компанії від 27 лютого є заклик до припинення бойових дій та якнайшвидшого встановлення миру.

Російський офіс Auchan заявив, що інформація про припинення "Ашаном" постачання та інвестицій у РФ не правдива. "Ашан Росія" працює у звичайному режимі, йдеться в заяві.

РБК 28 березня писало, що гіпермаркети "Ашан" відмовилися обмежувати націнку на цукор. Ритейлер ухвалив таке рішення для розширення пропозиції та усунення локальних дефіцитів.

Генеральний директор Auchan Retail International Ів Клод 27 березня говорив, що гіпермаркети "Ашан" працюватимуть у Росії, попри війну в Україні. "Марно нацьковувати людей один на одного. Найголовніше для нас — зберегти наших співробітників і забезпечити виконання основної місії — продовжувати годувати населення цих двох країн", — сказав Ів Клод.

Зазначимо, що французький автовиробник Renault Group боявся піти з ринку РФ через націоналізацію всіх активів країни вартістю кілька мільярдів доларів. Але запущений 21 березня завод Renault у Москві встиг попрацювати лише до 24 березня і знову зупинився.