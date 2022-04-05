"Ашан" частично остановил работу в России: поставки и инвестиции прекратятся

Украинский офис французского ритейлера отметил, что сеть не будет открывать новые магазины. В РФ не привезут 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома и текстиля.

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Французская торговая сеть супермаркетов Auchan Retail International прекратит поставки и остановит инвестиции сети в Россию. Об этом сообщил украинский офис компании в Facebook.

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"Мы наконец-то добились от головного офиса, чтобы компания прекратила инвестиции и поставки в РФ. Это только первый шаг, но мы настроены бороться дальше. Победа будет за нами", – отметили в представительстве Auchan.

В России французская сеть не будет открывать новые и ремонтировать существующие магазины. Остановится поддержка IТ-технологий и проектов, перестанет обновляться кассовое, логистическое и коммерческое программное обеспечение.

"Не будут поставляться импортные товары в РФ – а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля. Магазины в РФ уже сейчас убыточны. Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота, уплаты налогов и высокой вероятности банкротства", – подытожили в компании.

[ + – ] Гипермаркеты "Ашан" отказались ограничивать наценку на сахар в РФ

На главном сайте Auchan Retail International нет сообщения об уходе из России. В последней новости компании от 27 февраля содержится призыв к прекращению боевых действий и скорейшему установлению мира.

Российский офис Auchan заявил, что информация о прекращении "Ашаном" поставок и инвестиций в РФ не соответствует действительности. "Ашан Россия" работает в обычном режиме, говорится в заявлении.

РБК 28 марта писало, что гипермаркеты "Ашан" отказались ограничивать наценку на сахар. Ретейлер принял такое решение для расширения предложения и устранения локальных дефицитов.

Генеральный директор Auchan Retail International Ив Клод 27 марта говорил, что гипермаркеты "Ашан" будут работать в России, несмотря на войну в Украине. "Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение основной миссии — продолжать кормить население этих двух стран", – сказал Ив Клод.

Отметим, что французский автопроизводитель Renault Group боялся уйти с рынка РФ из-за национализации всех активов в стране стоимостью несколько миллиардов долларов. Но запущенный 21 марта завод Renault в Москве успел поработать только до 24 марта и снова остановился.