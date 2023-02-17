"Ашан" поставлял товары ВС РФ и помогал мобилизовать своих сотрудников, — Bellingcat (фото)

Руководство компании, как говорится в расследовании, собирало и передавало данные о своих сотрудниках. Подчиненным выдавали на рабочих местах повестки и предлагали уволиться, чтобы не быть призванными в армию.

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Французская компания "Ашан" во время полномасштабного вторжения бесплатно поставляла товары для ВС РФ на оккупированных территориях Украины и помогала российским военкоматам набирать мобилизованных из числа своих сотрудников. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Le Monde.

Журналисты напоминают, что "Ашан" не уходил с российского рынка после полномасштабного вторжения в Украину. В пресс-релизе от 27 марта 2022 года говорилось, что компания "не может бросить своих сотрудников".

"Мы каждый день выпекаем в наших магазинах свежий хлеб для украинцев и россиян, что на данный момент жизненно необходимо", — сказано в релизе "Ашана" после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал компанию уйти с российского рынка.

Журналистам в совместном расследовании удалось выяснить, что французская компания не только бесплатно поставляла товары для ВС РФ на оккупированных территориях Украины, но и помогала российским военкоматам набирать мобилизованных из числа своих сотрудников.

В марте 2022 года, как говорится в материале, контролер управления "Ашан-Санкт-Петербург" Наталья Зельцер отправила коллегам письмо следующего содержания, в котором говорилось о необходимости сбора и последующей отправки гуманитарной помощи ну нужды войск России.

[ + – ] Российский "Ашан" отправлял товары на оккупированные территории Украины

Указанные в заявлении товары предназначены для мужчин. В списке также есть сигареты, которые никогда не поставляются как гумпомощь, зажигалки, спички, салфетки и бритвенные станки.

Через время в переписке, которая имеется в распоряжении журналистов, Зельцер пишет в центральный офис и просит оформить "гуманитарную помощь" как закупку со стороны десяти юрлиц. Из московского офиса приходит ответ с перечислением десяти юрлиц.

[ + – ] Российский "Ашан" отправлял товары на оккупированные территории Украины

Издание The Insider имеет в распоряжении счета-фактуры от этих юрлиц, которые подтверждают, что оплата действительно была оформлена на них. Менеджер по логистике "Ашан-Санкт-Петербург" Эльмира Иванова в общении с журналистами заявила, что на самом деле "Ашан" выделял эти предметы бесплатно из своих запасов. Управляющая также уточнила, что не знает, кто был конечным получателем — военные ВС РФ или гражданские лица.

Приемщик одного из "Ашанов" Санкт-Петербурга Алексей, с которым общалась редакция, утверждает, что всем было все понятно: "Я сразу с первого email сказал, что вообще к этому не подойду, а когда они отгружали, я спросил у Зельцер, куда эта "гумпомощь", она сказала: "Подумай сам". Я стал настаивать: "И куда же?" — и она ответила: "На СВО", а потом добавила: "К сожалению".

Дректор ООО "МТК" Сергей Пома и директор ООО "Энергия-3000" Галина Баранова, чьи компании указаны в счетах, признали, что товары от "Ашана" поставлялись именно для нужд ВС РФ.

[ + – ] Российский "Ашан" отправлял товары на оккупированные территории Украины [ + – ] Российский "Ашан" отправлял товары на оккупированные территории Украины

Компании, которые были определены для легализации поставок ВС РФ, связаны между собой. По словам авторов расследования, все они обслуживают петербургский ГУП "Пассажиравтотранс", который в свою очередь относится к городскому Комитету по транспорту.

В материале сказано, что "Ашан"задействовал в поставках для ВС РФ не только свои питерские супермаркеты. Отправка товаров согласовывалась с московским офисом, а сбор "гуманитарной помощи" фиксировали в других регионах в ТРЦ, которые принадлежат компании. Так, например, в Самаре, Рыбинске и Владимире в супермаркетах установили пункты сбора "гумпомощи для Донбасса".

[ + – ] Российский "Ашан" отправлял товары на оккупированные территории Украины [ + – ] Российский "Ашан" отправлял товары на оккупированные территории Украины

Журналисты также отмечают, что не только "Ашан", но и относящийся к тому же холдингу "Леруа Мерлен" занимался поставкой товаров на оккупированные территории Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные в декабре кадры из Мариуполя, на которых можно увидеть, как члены "Молодой Гвардии Единой России" разгружают одинаковые палеты с фирменным знаком "Леруа Мерлен".

[ + – ] Компания "Леруа Мерлен" отправляла свои товары на оккупированный Донбасс

По словам расследователей, "Ашан" не только отправлял бесплатно товары на оккупированные территории Украины, но и помогал военкоматам проводить частичную мобилизацию. Руководство компании собирало и передавало данные о своих сотрудниках. Сведения из военных билетов у подчиненных начали фиксировать еще до начала полномасштабного вторжения — в январе 2022 года. Помимо этого, как говорится в материале изданий, "Ашан" помогал военкоматам выполнять норму во время частичной мобилизации — прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться.

Российское руководство "Ашана" отказалось давать комментарии, а в пресс-службе французского Auchan заявили, что компания находится вне политики и никакую поддержку ВС РФ не осуществляет.

[ + – ] "Ашан" помогал российским военкоматам мобилизовать своих сотрудников

Отметим, что в марте 2022 года руководство торговой сети Auchan Retail International заявило, что компания продолжит работать на территории России, несмотря на критику и призывы присоединиться к санкциям против РФ.

В апреле 2022 года торговая сеть Auchan Retail International заявила о частичной приостановке работы на территории РФ. Компания на фоне критики решила прекратить поставки и остановить инвестиции в Россию. Украинский офис французского ритейлера также пообещал, что Auchan Retail International не будет открывать новые магазины в РФ.