Некачественно сшита: в Херсоне аудит выявил нарушения при закупке формы для ВСУ (видео)

По словам главы ОГА Александра Прокудина, закупленная для теробороны форма была пошита из некачественных материалов. Кроме того, она хранилась на складе, а раздавать военным ее словно и не планировали.

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В Херсоне провели аудит и выяснили, что форма для территориальной обороны была закуплена с нарушением. Она была сшита из некачественных материалов и хранилась на складе, а раздавать ее военным словно и не планировали. Об этом рассказал в видеообращении глава Херсонской Областной госадминистрации Александр Прокудин.

"Есть уже результаты внепланового внутреннего аудита, организованного по моему поручению в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы. Выявлены нарушения в закупке зимней формы для территориальной обороны. Кроме этого, есть предположение, что форма сшита из некачественной ткани и вообще просто лежала на складе. Ее было или стыдно раздавать военным, или вообще не планировалось раздавать", — заявил чиновник.

По словам Прокудина, все материалы еще 16 февраля передали правоохранителям. Также он сообщил, что аудиты будут проводиться и дальше.

Уточним, что к моменту публикации новости в правоохранительных органах ситуацию еще не прокомментировали.

"Отмечаю, что аудиты — это не охота на ведьм. Это быстрая форма оценки ситуации, которая сложилась в ХОГА начиная с февраля 2022 года", — сказал глава Херсонской облгосадминистрации.

Чиновник поделился, что регулярно получал жалобы по контролю оказания гуманитарной помощи населению. Он заверил, что ХОГА усилит контроль за сохранностью, распределением и учетом гуманитарной помощи. Планируют создать специальный реестр и фиксировать на блокпостах везущие помощь машины.

Кроме того, Прокудин пообещал выделить помещение и их охрану для гуманитарной помощи. В облгосадминистрации обещают поддерживать волонтеров и заявили о готовности к сотрудничеству с международными организациями. Первый шаг уже сделан – Александр Прокудин встретился с волонтерами, помогающими херсонцам.

"Также будут проводиться рейды на рынках и в магазинах с целью выявления фактов продаж гуманитарной помощи", — предупредил глава ХОГА.

Напомним, 16 февраля в Херсонской ОВО рассказали о последствиях обстрела села россиянами. Снаряд попал в дом супругов — и женщина, и мужчина погибли. В ОВА уверены, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению Херсона. За сутки россияне атаковали область 52 раза.

17 февраля стало известно из журналистского расследования, что "Ашан" поддерживал ВС РФ. Французская компания поставляла товары для окупантов бесплатно и пополняла список мобилизованных своими сотрудниками. В "гуманитарную помощь", которая направлялась захватчикам, входили сигареты, зажигалки, бритвенные станки и салфетки.