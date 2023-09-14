Серіали замість зброї: ДП витратить 32 млн грн на "Курс щасливого життя" та "Сімейний консультант"

Дві українські компанії стали переможцями державного тендеру на виготовлення серіалів про сімейне життя. Одна з цих компаній встигла отримати від держави близько 58 млн грн протягом двох місяців.

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У електронній системі закупівель "Прозоро" виявили два тендери на виготовлення серіалів на сімейно-психологічну тематику. Тендери оголосило ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", яке планує витратити на це 32 млн гривень з державного бюджету. У деталях закупівлі розбирався Фокус.

Обидва тендери завершились 12 вересня 2023 року. У обох випадках їх оголосило ДП "МПІУ", яке є власником державних телеканалів FREEDOM та ДОМ.

У першому тендері планують витратити 17 440 000 грн на виготовлення серіалу "Сімейний консультант". Переможцем є компанія ТОВ "Енерджі фільм продакшен", власником якої є громадянка Наталя Богомолова. На порталі Clarity вказано, що ця компанія з липня по серпень 2023 року виграла тендерів на суму близько 58 млн грн.

Тендер на серіал "Сімейний консультант"

У другому — 15 260 016 грн на серіал "Курс щасливого життя". Переможцем є компанія ТОВ "Френдс про", власником якої є громадянин Олексій Гончаренко. На порталі Clarity вказано, що ця компанія протягом двох років виграла тендерів на 20 млн грн.

Тендер на серіал "Курс щасливого життя"

У описі тендерів вказано, на що витратять гроші: на "написання/адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва".

Під кожним з тендерів є коментарі громадян, які вважають їх злочинними втратами бюджетних коштів. Зокрема Ольга Черкашина написала: "Недоречне використання державних коштів під час військового часу" під тендером на серіал "Курс щасливого життя". Громадянки Аліна Палічук, Катерина Бритавська та інші залишили схожі зауваження під серіалом "Сімейний консультант". На зауваження має відповісти Державна аудиторська служба — поки що відповіді немає.

Тендер на "Курс щасливого життя": зауваження громадян Фото: Prozorro

Тендери на Прозоро: деталі

Зазначимо, у липні 2023 року громадяни України звернули увагу на низку тендерів у системі державних закупівель, загальним обсягом 400 млн грн. Зокрема, питання виникли щодо серіалу, який мав знімати шоумен Юрій Горбунов. Головні герої серіалу — програмісти з Харкова, які втекли у містечко Інгулець. Пізніше Горбунов заявив, що відмовився від ідеї кінозйомок.

Нагадуємо, 13 вересня на сайті "Прозорро" виявили тендер ДП "Ліси України". З'ясувалось, що установа планує закупити телефонів на загальну суму 19 млн грн. Між тим посадовці на Вінниччині вирішили, що саме час відновити витрачання коштів на реконструкцію районного спортивного майданчика: йшлось про 56 млн грн.