"Безцінний" бетон: Вінницька ОВА провела тендер на 56 млн грн і приховала ціни на будматеріали

Зі слів барського міського голови Володимира Саволюка, у 2023 році урядовці вирішили відновити реконструкцію місцевого стадіону. При цьому уточнили ціни на будматеріали, "забувши" оприлюднити порівняння старого та нового кошторисів.

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У системі "Прозорро" виявили два тендери на реконструкцію стадіону в місті Бар Вінницької області. На сторінках тендеру вказано, що укладаються додаткові договори на будівельні роботи, однак кошторису на будматеріали немає. Водночас окремі витрати місцевої влади, наприклад, на Київщині, вже викликали питання: наприклад, коли купували сковорідку за 700 тис. грн. У деталях тендерної документації на "Прозорро" розібрався Фокус.

Дата оприлюднення тендерів — 24 та 25 серпня 2023 року. Однієї доби вистачило для оголошення і укладання угод з підрядником — приватним підприємством "Б.В.В.-БУД". Вказано, що відбулось корегування 2 та корегування 3 до основної угоди на 64 млн грн. Ціна питання у обох випадках — по 28 017 36958 млн грн. Сумарно — більш як 56 млн грн.

Тендер оголосило Державне підприємство "Архітектурно-будівельний інжиніринг" — установа продовжує реконструкцію стадіону Барської районної дитячої юнацько-спортивної школи "Колос" (адреса стадіону — вул. Комарова, 2). Зазначимо, ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг" — структурний підрозділ Вінницької обласної державної адміністрації, очолюваної членом партії "Слуга народу" Сергієм Борзовим. Директор ДП — Олег Каліновський. Відповідальна особа за вказані тендери — Артем Шмагалов.

Якщо відкрити договір, підписаний між ПП "Б.В.В.-БУД" та ДП "АБІ", то видно, що кошторис відсутній. Вказані загальні цифри: договірна ціна на будівельно-монтажні роботи 28 млн грн, з них 6,4 млн грн будуть фінансуватись з місцевого бюджету, а решта — "очікуваний обсяг фінансування". На ст. 3 договору є Додаток №1, в якому розписуються лише 6,4 млн. При чому навіть тут вказують лише загальну вартість матеріальних ресурсів — більш як 3,3 млн грн. Тобто немає можливості порівняти, яка стара та нова ціна, наприклад, на бетон.

Фрагмент Додаткової угоди №1 до Підрядного договору №33-33 від 24 серпня 2023 року Фото: Скриншот

Тендер Вінницької ОВА: деталі

Перший тендер на 64 млн грн на реконструкцію стадіону відбувся у 2021 році, свідчать дані на "Прозорро". Через війну фінансування проєкту припинили — про це заявив мер міста Бар Володимир Саволюк. Однак у 2023 вирішили продовжити роботи. При цьому знадобилось провести корегування за 300 тис. грн та експертизу за 140 тис. грн. У нових угодах — корегування 2 та 3 — немає порівняння старого та нового кошторису. Лише зазначено, що різниця не може становити більш як 50%.

Зазначимо, ПП "Б.В.В.-БУД" заснована у 2007 році з уставним капіталом 21 тис. грн. Ним володіє громадянин Віталій Бобров. За час існування "Прозорро" воно виграло 29 тендерів на загальну суму 663 млн грн. Усі тендери вигравались виключно у Вінницькій області. Найбільший замовник — Вінницька обласна державна адміністрація та пов'язані з нею структури. Наприклад, у травні 2023 році Вінницька ОВА обрала саме цю компанію для реконструкції вулиці Батозької на суму 260 млн грн.

Щодо двох корегувань на реконструкцію стадіону в Бару виникли певні зауваження у громадянки Інги Сивицької. Громадянка звернулась до Державної аудиторської служби, стверджуючи: "Завищена ціна на некритичні потреби, недоцільна закупівля у військовий час, ця необґрунтована витрата загрожує національній безпеці". Відповіді ДАС поки що немає.

Нагадуємо, у Верховній Раді України створили спеціальну комісію, яка буде стежити за коректністю державних закупівель. Члени комісії запевняють, що зупинять тендери, якщо чиновники плануватимуть придбати щось схоже на "барабани чи сковорідки".

Між тим розслідувачів зацікавили закупівлі зимової форми для ЗСУ, які провело у 2022 році Міністерство оборони України. Припускають, що компанія, яка стала переможцем, пов'язана за партією "Слуга народу".

Тим часом президент України Володимир Зеленський оголосив, що Олексій Резніков більше не буде міністром оборони. Основний кандидат на посаду — очільник Фонду держмайна Рустем Умєров.