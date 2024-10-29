Під Вінницею стався витік аміаку: у ДСНС розповіли, до чого це призвело (фото)

За даними рятувальників, небезпечна речовина почала витікати із запірного вентиля автоцистерни. Співробітники ДСНС у спеціальних костюмах розпочали боротьбу з наслідками.

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У Вінницькій області зафіксували витік аміаку біля одного із населених пунктiв. Рятувальники одразу взялися до того, щоб ліквідувати наслідки події. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Стався інцидент біля села Ставки Вінницької області приблизно о 9 ранку. Було зафіксовано витік безводного аміаку із запірного вентиля автоцистерни.

У Вінницькій області зафіксували витік аміаку Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно почали боротися з наслідками витоку і в результаті ніхто не постраждав. Також жодної загрози для життя місцевих жителів немає.

"Надзвичайники оперативно вжили заходів для запобігання поширенню хмари, використовуючи розпилені водні струмені, а також провівши роботи з перекачування аміаку в порожню ємність. Ситуація контрольована і не становить загрози життю та здоров'ю громадян", — ідеться в повідомленні.

Під Вінницею стався витік аміаку Фото: ДСНС

Нагадаємо, 5 червня 2023 року в Харківській області стався подібний інцидент. Тоді російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. У зв'язку з інцидентом у Куп'янському районі Харківської області, було організовано штаб для ліквідації наслідків.

6 квітня повідомлялося, що загадковий "витік радіації" призвів до надзвичайного стану в російському місті. За словами журналістів, російська влада не пояснила, з чим пов'язана тривожність через радіацію в Хабаровську. Водночас режим надзвичайної ситуації збережеться кілька днів.