Под Винницей произошла утечка аммиака: в ГСЧС рассказали, к чему это привело (фото)

По данным спасателей, опасное вещество начало утекать из запорного вентиля автоцистерны. Сотрудники ГСЧС в специальных костюмах приступили к борьбе с последствиями.

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В Винницкой области зафиксировали утечку аммиака возле одного из сел. Спасатели сразу приступили к тому, чтобы ликвидировать последствия происшествия. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Произошел инцидент возле села Ставки Винницкой области примерно в 9 утра. Была зафиксирована утечка безводного аммиака из запорного вентиля автоцистерны.

В Винницкой области зафиксировали утечку аммиака Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно начали бороться с последствиями утечки и в результате никто не пострадал. Также никакой угрозы для жизни местных жителей нет.

"Чрезвычайники оперативно приняли меры для предотвращения распространения облака, используя распыленные водные струи, а также проведя работы по перекачке аммиака в пустую емкость. Ситуация контролируемая и не представляет угрозы жизни и здоровью граждан", — говорится в сообщении.

Под Винницей произошла утечка аммиака Фото: ГСЧС

Напомним, 5 июня 2023 года в Харьковской области произошел подобный инцидент. Тогда российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В связи с инцидентом в Купянском районе Харьковской области, был организован штаб для ликвидации последствий.

6 апреля сообщалось, что загадочная "утечка радиации" привела к чрезвычайному положению в российском городе. По словам журналистов, российские власти не объяснили, с чем связана тревожность из-за радиации в Хабаровске. Вместе с тем режим чрезвычайной ситуации сохранится несколько дней.