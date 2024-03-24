"Оно очень токсично": в Киеве произошла утечка ракетного топлива (видео)

Район, в котором сотрудники ГСЧС обнаружили обломки ракет и утечку топлива из одной из них, оцепили. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы сделать эту территорию максимально безопасной для людей.

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После атаки Киева из сбитой силами ПВО российской ракеты вытекло токсичное топливо. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала корреспондентка телеканала "1+1" Людмила Гаврилюк в воскресение, 24 марта.

"Хочу объяснить, почему мы сейчас в масках – здесь идет утечка ракетного топлива, она очень токсична". Нас попросили специалисты одеть для своего здоровья маски. Здесь довольно тяжело дышать даже несмотря на то, что мы сейчас среди деревьев", — сказала журналист, ведя прямое включение с места инцидента.

Она уточнила, что на месте, где работают чрезвычайники, очень много обломков сбитых ракет. Только одна уничтоженная украинскими силами ПВО ракета распалась на 8 обломков. А таких средств поражения, которые выпустили ВС РФ по украинской столице, было несколько.

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Также корреспондентка добавила, что, несмотря на то, что сотрудники ГСЧ оцепили место, на территории которого разбросаны части ракет, люди уже начали гулять рядом с ним с домашними любимцами.

"Здесь полностью окружили периметр, где есть обломки от ракеты, но люди уже гуляют с собаками", — сказала Гаврилюк.

Напомним, ВС РФ массированно атаковали Украину 24 марта. Российские оккупанты целились по объектам критической инфраструктуры. Им удалось поразить объекты критической инфраструктуры в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях, из-за чего люди остались без света и тепла.

Кроме того мы писали о том, что ВС РФ нанесли удар по Львовской области. Оккупанты трижды за несколько часов поразили один и тот самый объект критической инфраструктуры. Первый раз атаковали беспилотниками, а позже задействовали ракеты "Кинжал".