Тендер на 1,7 млрд гривень: Міноборони хоче придбати понад 1000 пікапів для ЗСУ

Агенція оборонних закупівель планує отримати 1016 пікапів до 15 березня 2024 року. Очікувана вартість однієї автівки складає 1,7 млн гривень.

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Міністерство оборони України оголосило тендер в електронній системі публічних закупівель prozorro на придбання 1016 пікапів. Відповідне оголошення зʼявилось на сайті prozorro.

Для української армії планують придбати позашляховики на суму 1 748 865 263,28 гривні. Учасники тендеру мають подати свої пропозиції до 27 грудня 2023 року. Замовником виступає державне підприємство "Агенція оборонних закупівель", яке належить Міноборони.

Очікується, що пікап має бути новим, мати дворядну кабіну, повний привід 4х4 та кузов з вантажністю 800 кг. Кліренс має бути не менше 180 мм, а двигун оснащено двигуном потужністю від 120 кінських сил. Повністю виконати контракт, за умовами тендеру, постачальник має до 15 березня 2024 року. Також зазначається, що оплату переможець тендера отримає після постачання всіх машин.

Фото: Фонд "Повернись живим"

Таким чином на одну машину Агенція готова витратити 1,7 млн гривень або менше, якщо будуть такі пропозиції. Поставити 1016 пікав виробник має за 3,5 місяці.

Нагадаємо, 4 грудня в ЗСУ показали пікап з імпровізованим РСЗВ Sivalka на борту.

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