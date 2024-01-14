Побачили на камерах: пожежу в київському ТРЦ "Космополіт" здійснив 7-річний хлопчик (відео)

За фактом навмисного підпалу розпочато кримінальне провадження. Батьків з 7-річною дитиною запросили до відділення поліції для надання свідчень.

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Пожежу в столичному ТРЦ 13 січня 2024 року спричинив 7-річний хлопчик. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інцидент у ТРЦ "Космополіт" у Соломʼянському районі столиці, внаслідок якого постраждало троє людей, стався через умисний підпал, який здійснив 7-річний хлопчик, який перебував в ігровій кімнаті на четвертому поверсі "Космополіту".

Наслідки пожежі ліквідовували наряди поліції, ДСНС та медики. Близько 200 відвідувачів розважального закладу вчасно евакуювали. Повідомляється, що серйозних травм та ушкоджень люди не отримали.

"Надалі, під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг", — зазначають у поліції Києва.

Зокрема, повідомляється, що батьків хлопчика, який скоїв пожежу в ТРЦ, та саму дитину запросили до Солом’янського управління поліції для дачі показів.

За вказаним фактом поліцейські розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

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