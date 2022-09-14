Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": Мецгер отделался штрафом чуть больше 3 тысяч гривен

Адвокаты потерпевших уже заявили, что недовольны решением суда и будут подавать апелляцию после того, как ознакомятся с полным текстом приговора.

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Экс-председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которого обвиняли в незаконном изъятии материалов у журналистов программы "Схемы", признали виновным и присудили выплатить штраф в размере 3400 гривен. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Известно, что вердикт в "деле Мецгера" вынес судья Голосеевского районного суда Киева. Помимо штрафа, бывший председатель правления банка даже не лишился права занимать государственные должности.

Назначить такое наказание суд просили государственные обвинители.

Позиция пострадавшей стороны (журналистов)

Анатолий Попов — адвокат пострадавших сотрудников СМИ Кирилла Овсянова и Александра Мазура — после окончания заседания суда уже заявил о том, что будет подавать апелляцию.

Попов, как и его подзащитные, остался недоволен решением суда. Они планируют подавать обжалование приговора суда первой инстанции как только ознакомятся с полным текстом судебного решения.

Также Попов сообщил, что наказание в виде отстранения от возможности занимать определенные должности Мецгер не понес потому, что такое решение было согласовано с руководством прокуратуры.

Что сказал Евгений Мецгер

"Решение есть решение", — сказал Мецгер.

Бывший председатель правления "Укрэксимбанка" также не исключил возможности того, что тоже будет обжаловать приговор суда после того, как его адвокаты ознакомятся с полным текстом документа.

Мецгер и нападение на журналистов "Схем": что известно

В октябре прошлого года Овсянов и Мазур приехали в банк записать интервью с тогдашним председателем правления государственного учреждения Евгением Мецгером.

Журналисты утверждают, что сначала Мецгеру не понравился вопрос, который они ему задали. После этого председатель правления вызвал охрану. По его приказу мужчины отобрали у сотрудников СМИ камеры и удалили с карт памяти записанное интервью.

После того как о применении силы к журналистам узнала общественность, Мецгер ушел из занимаемой должности по собственному желанию.

Расследование по делу длилось практически год. Кроме бывшего председателя правления банка, виновными признали директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. Суд признал, что оба виновны в избиении журналистов. Теперь оба заплатят штраф в размере 1700 гривен.

Ранее экс-сотрудник "Укрэксимбанка" Тельбизов призвал журналистов "Схем" к примирению. В ходе общения с журналистами бывший глава отдела безопасности предложил собраться "на нейтральной территории" и "закопать топор разногласий".

Фокус также писал о том, что Голосеевская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, которых подозревают в препятствовании деятельности журналистов программы "Схемы". Экс-председателя Евгения Мецгера и его секретаря Владимира Пикалова обвинили в незаконном изъятии журналистских материалов. А остальных — в препятствовании законной деятельности представителей СМИ.