Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": обвинения выдвинули четырем подозреваемым

Экс-председателя Евгения Мецгера и его секретаря Владимира Пикалова обвиняют в незаконном изъятии журналистских материалов. А остальных — в препятствовании законной деятельности представителей СМИ.

Голосеевская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, которых подозревают в препятствовании деятельности журналистов программы "Схемы". Об этом информирует Офис генпрокуратуры.

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В сообщении говорится, что в результате расследования было установлено, что журналисты программы "Схемы" 4 октября этого года записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в его кабинете. Во время записи от руководства банка поступила команда отобрать камеры у журналистов, прекратить интервью и удалить все видео записи.

Бывшему председателю правления Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову инкриминируют незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользовался в связи со своей профессиональной деятельностью, а также влияние на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей (части 1, 3 ст. 171 УК Украины).

Другим сотрудникам банка, а именно — главе департамента безопасности банка Игорю Тельбизову и начальнику управления внутренней безопасности и охраны банка инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений. (части 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины).

Что за нападение на журналистов?

Напомним, что 4 октября на съемочную группу программы "Схемы" напали во время записи интервью в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. Инцидент произошел после того, как журналист задал Мецгеру "неудобный" вопрос.

После инцидента Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" уволил Евгения Мецгера с поста главы правления финансового учреждения на основании его заявления об отставке. Вместо него был назначен Сергея Ермаков.