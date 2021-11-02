Напад на журналістів в "Укрексімбанку": звинувачення висунули чотирьом підозрюваним

Ексголову Євгена Мецгера та його секретаря Володимира Пікалова звинувачують у незаконному вилученні журналістських матеріалів. А решту — у перешкоджанні законній діяльності представників ЗМІ.

Голосіївська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких підозрюють у перешкоджанні діяльності журналістів програми "Схеми". Про це повідомляє Офіс генпрокуратури.

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У повідомленні йдеться, що в результаті розслідування було встановлено, що журналісти програми "Схеми" 4 жовтня цього року записували інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером у його кабінеті. Під час запису від керівництва банку надійшла команда відібрати камери в журналістів, припинити інтерв'ю та видалити всі відео записи.

Колишньому голові правління Мецгеру та прессекретарю Володимиру Пікалову інкримінують незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користувався у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, а також вплив на журналіста з метою запобігання виконанню ним професійних обов'язків (частини 1, 3 ст. 171 КК України).

Іншим співробітникам банку, а саме — голові департаменту безпеки банку Ігорю Тельбізову та начальнику управління внутрішньої безпеки та охорони банку інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів і навмисне вчинення насильницьких дій, які спричинили фізичний біль і не спричинили тілесних ушкоджень. (частини 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України).

Що за напад на журналістів?

Нагадаємо, що 4 жовтня на знімальну групу програми "Схеми" напали під час запису інтерв'ю в кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Інцидент стався після того, як журналіст поставив Мецгеру "незручне" запитання.

Після інциденту Наглядова рада "Укрексімбанку" звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління фінансової установи на підставі заяви про відставку. Замість нього було призначено Сергія Єрмакова.