Набсовет "Укрэксимбанка" принял отставку Мецгера с поста главы правления

Члены Наблюдательного совета получили от Мецгера заявление об увольнении. Теперь исполнять обязанности руководителя банка будет Сергей Ермаков.

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" уволил Евгения Мецгера с поста главы правления финансового учреждения на основании его заявления об отставке, написанного им в понедельник, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

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Согласно публикации представителей "Укрэксимбанка", сегодня состоялось внеочередное заседание номинационного комитета наблюдательного совета, во время которого было получено заявление от Мецгера от 11 октября о расторжении трудового договора по собственной инициативе.

"Номинационный комитет, соответственно, предоставил немедленную рекомендацию НС (наблюдательному совету — ред.) прекратить его полномочия с 11 октября 2021 на основании ч. 1 ст. 39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Мецгером Евгением Владимировичем", — сообщили в банке, добавив, что увольнение Мецгера не предусматривает выплаты ему выходного пособия.

В связи с этим на должность исполняющего обязанности руководителя "Укрэксимбанка" номинационный комитета наблюдательного совета назначил члена правления Сергея Ермакова. Он приступит к работе уже с завтрашнего дня, 12 октября, до вступления в должность главы правления банка, которого наблюдательный совет будет выбирать по результатам соответствующего конкурса не позднее 12 апреля 2022 года.

Что известно о Сергее Ермакове

На сайте "Укрэксимбанка" указывается, что Ермаков начал работать в банковской сфере с июня 2001 года в "Украинском инновационном банке" (УКРИНБАНК). С ноября 2002 года по январь 2005 года работал в Управлении розничного бизнеса "Альфа-Банка". В 2005 работал в розничном бизнесе ЗАО "Внешторгбанк (Украина)".

С апреля 2006 года по октябрь 2016 занимал должности от начальника отдела до директора Департамента планирования и финансового анализа, заместителя финансового директора, вице-президента, директора по стратегии, вице-президента "Альфа-Банка".

С ноября 2016 по август 2017 работал на посту члена правления "Укрсоцбанка", далее стал советником главы совета директоров группы "ТАС", а затем — заместителем главы правления "ТАСкомбанка".

Решением наблюдательного совета "Укрэксимбанка" с 1 апреля 2020 был назначен членом правления этого финансового учреждения.

Скандал вокруг Мецгера и журналистов проекта "Схемы"

5 октября появилась информация о том, что накануне на журналистов проекта напали во время записи интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, которое должно было войти в новое расследование. В частности, конфликт начался после вопросов журналистов о кредите структуре, которая по их словам связана с "ДНР". Затем Мецгер приказал охране отобрать у них камеры и удалить запись интервью. Также к оператору проекта была применена физическая сила.

Пресс-служба "Укрэксимбанка" после этого заявила, что в ходе интервью журналист "Схем" задал вопросы, для ответа на которые требовалось раскрыть банковскую тайну. Спустя некоторое время журналистам удалось восстановить запись интервью с камер, на которой зафиксировано нападение на них в офисе "Укрэксимбанка".

После этого Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время проведения полицейскими следственных действий, а уже 11 октября он опубликовал у себя в Facebook фотографию другого документа — заявления об окончательном увольнении.

Тем временем правоохранители дважды сообщали главе правления банка о подозрении. 7 октября это касалось незаконного изъятия журналистских материалов и техники, а спустя день — препятствования законной профессиональной деятельности журналистов и незаконного лишения свободы двух или более лиц.

Сегодня Голосеевский районный суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест до 5 декабря.