"Объяснения не будут слушать": глава "Укрэксимбанка" Мецгер подал в отставку

Ранее банкир складывал полномочия на время расследования инцидента с нападением на журналистов "Схем". Увольнение он назвал "единственно возможным шагом".

Отстраненный после инцидента с нападением на журналистов глава правления государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление об отставке. Об этом он сообщил вечером в понедельник, 11 октября, в своем Facebook.

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"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО "Укрэксимбанк". Это логичный шаг — единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", — написал Мецгер.

По словам банкира, написание заявление об увольнении является его "собственной оценкой случившегося в банке". Также он выразил надежду, что такой шаг поможет восстановить доверие к финансовому учреждению.

[ + – ] Фотография заявления Мецгера об увольнении

В своем посте Мецгер заверил, что за время его работы в "Укрэксимбанке" учреждение стало "действительно крепче" и оно "действительно работает успешно", однако в то же время банкир признает, что "эти объяснения сейчас уже не будут слушать".

Также он сообщил, что для него было неожиданно услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка. Предположительно, Мецгер имеет в виду информацию, которую сообщили журналисты проекта "Схемы" в своем расследовании, о кредите в размере 60 млн долларов, который банк, по их словам, выдал "лицу, связанному с "ДНР" на покупку киевского торгового центра Sky Mall.

"Еще раз утверждаю — заключая соглашения с клиентами банка, наши сотрудники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности", — добавил Мецгер.

Что предшествовало отставке Мецгера

5 октября руководитель программы "Схемы" Наталья Седлецкая сообщила о том, что накануне на журналистов проекта напали во время записи интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, которое должно было стать частью расследования о деятельности финансового учреждения. В частности, конфликт начался после вопросов журналистов о кредите структуре, которая по их словам связана с "ДНР". В результате Мецгер приказал охране отобрать у них камеры и удалить запись интервью. Также к оператору проекта была применена физическая сила. Помимо этого пострадавших около часа удерживали в офисе банка. После происшествия у журналистов осталась только аудиозапись, на которой зафиксированы заявления Мецгера и других сотрудников банка касательно удаления информации об интервью.

Пресс-служба "Укрэксимбанка" изначально заявляла, что в ходе интервью журналист "Схем" задал вопросы, для ответа на которые требовалось раскрыть банковскую тайну. В финансовом учреждении также утверждали, что "после этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)".

Спустя некоторое время журналистам удалось восстановить запись интервью с камер, на которой зафиксировано нападение на них в офисе "Укрэксимбанка".

После этого Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время проведения полицейскими следственных действий.

В свою очередь глава наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Оляна Гордиенко заявила, что инициированное органом окончательное увольнение Мецгера привело бы к выплате ему компенсации в размере не менее шести месячных окладов, поэтому отстранение банкира от исполнения обязанностей было "единственным возможным шагом в этой ситуации". В этих условиях Мецгеру также не насчитывалась заработная плата.

Правоохранители дважды сообщали главе правления банка о подозрении. 7 октября это касалось незаконного изъятия журналистских материалов и техники, а спустя день — препятствования законной профессиональной деятельности журналистов и незаконного лишения свободы двух или более лиц.

В понедельник, 11 октября, Голосеевский районный суд Киева отправил Мецгера под домашний арест до 5 декабря. Согласно этому решению, банкиру запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00.