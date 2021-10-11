"Пояснення не слухатимуть": глава "Укрексімбанку" Мецгер подав у відставку

Раніше банкір склав повноваження на час розслідування інциденту з нападом на журналістів "Схем". Звільнення він назвав "єдино можливим кроком".

Відсторонений після інциденту з нападом на журналістів глава правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про відставку. Про це він повідомив увечері в понеділок, 11 жовтня, у своєму Facebook.

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"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ "Укрексімбанк". Це логічний крок — єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку", — написав Мецгер.

За словами банкіра, написання заяви про звільнення є його "власною оцінкою того, що сталося в банку". Також він висловив надію, що такий крок допоможе відновити довіру до фінансової установи.

[ + – ] Фотографія заяви Мецгера про звільнення

У своєму пості Мецгер запевнив, що за час його роботи в "Укрексімбанку" установа стала "дійсно міцнішою", і вона "дійсно працює успішно", однак у той же час банкір визнає, що "ці пояснення зараз уже не слухатимуть".

Також він повідомив, що для нього було несподівано почути звинувачення, що пролунали на адресу банку. Імовірно, Мецгер має на увазі інформацію, яку повідомили журналісти проекту "Схеми" у своєму розслідуванні, про кредит у розмірі 60 млн доларів, який банк, за їхніми словами, видав "особі, пов'язаній з "ДНР", на покупку київського торгового центру Sky Mall .

"Ще раз стверджую — укладаючи угоди з клієнтами банку, наші співробітники завжди дотримувалися вимог закону, правил і процедур банківської діяльності", — додав Мецгер.

Що передувало відставці Мецгера

5 жовтня керівниця програми "Схеми" Наталія Седлецька повідомила про те, що напередодні на журналістів проекту напали під час запису інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером, яке повинно було стати частиною розслідування про діяльність фінансової установи. Зокрема, конфлікт почався після запитань журналістів про кредит структурі, яка, за їхніми словами, пов'язана з "ДНР". У результаті Мецгер наказав охороні відібрати в них камери та видалити запис інтерв'ю. Також до оператора проекту була застосована фізична сила. Крім цього, постраждалих близько години утримували в офісі банку. Після події в журналістів залишився тільки аудіозапис, на якому зафіксовані заяви Мецгера й інших співробітників банку щодо видалення інформації про інтерв'ю.

Пресслужба "Укрексімбанку" спочатку заявляла, що в ході інтерв'ю журналіст "Схем" поставив питання, для відповіді на які потрібно розкрити банківську таємницю. У фінансовій установі також стверджували, що "після цього журналіст із оператором без усіляких перешкод покинули приміщення банку (з усією записувальною та освітлювальною технікою)".

Через деякий час журналістам вдалося відновити запис інтерв'ю з камер, на якій зафіксовано напад на них в офісі "Укрексімбанку".

Після цього Мецгер написав заяву про складання повноважень на час проведення поліцейськими слідчих дій.

У свою чергу глава наглядової ради "Укрексімбанку" Оляна Гордієнко заявила, що ініційоване органом остаточне звільнення Мецгера призвело б до виплати йому компенсації в розмірі не менше шести місячних окладів, тому відсторонення банкіра від виконання обов'язків було "єдиним можливим кроком у цій ситуації". У цих умовах Мецгеру також не нараховувалася заробітна плата.

Правоохоронці двічі повідомляли главі правління банку про підозру. 7 жовтня це стосувалося незаконного вилучення журналістських матеріалів і техніки, а через день — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконного позбавлення волі двох або більше осіб.

У понеділок, 11 жовтня, Голосіївський районний суд Києва відправив Мецгера під домашній арешт до 5 грудня. Згідно з цим рішенням, банкіру заборонено залишати будинок із 22:00 до 06:00.