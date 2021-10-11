Напад на журналістів в "Укрексімбанку": суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт

Аналогічне рішення суд прийняв і щодо іншого фігуранта справи — Володимира Пікалова. При цьому правоохоронці вимагали, щоб винуватців взяли під цілодобовий домашній арешт.

Відсторонений глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер пробуде під нічним домашнім арештом до 5 грудня. Такий запобіжний захід йому в справі про напад на журналістів проекту "Схеми" обрав Голосіївський районний суд Києва в понеділок, 11 жовтня, повідомляє hromadske.

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За даними журналістів, прокурори просили застосувати щодо Мецгера запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У результаті, згідно з рішенням суду, він не зможе залишати своє місце проживання з 22:00 до 06:00. Раніше аналогічний запобіжний захід суд призначив другому фігуранту справи, директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову.

У разі подання стороною захисту апеляції її розгляне Київський апеляційний суд.

Нагадаємо, 4 жовтня на журналістів проекту "Схеми" стався напад під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. У результаті в постраждалих вилучили відеокамери, із яких співробітники банку видалили записи бесіди, проте пізніше "Схемам" вдалося їх відновити.

Мецгеру повідомили про підозру двічі. 7 жовтня — у незаконному вилученні журналістських матеріалів і техніки, а через день — у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів і незаконному позбавленні волі двох або більше осіб.

Наглядова рада банку ухвалила рішення відсторонити Мецгера від виконання робочих обов'язків, оскільки в разі звільнення йому довелося б виплатити компенсацію в розмірі не менше шести окладів.