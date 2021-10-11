Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": суд отправил Мецгера под ночной домашний арест

Аналогичное решение суд принял и по другому фигуранту дела — Владимиру Пикалову. При этом правоохранители требовали, чтобы виновников взяли под круглосуточный домашний арест.

Отстраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер пробудет под ночным домашним арестом до 5 декабря. Такую меру пресечения ему по делу о нападении на журналистов проекта "Схемы" избрал Голосеевский районный суд Киева в понедельник, 11 октября, сообщает hromadske.

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По данным журналистов, прокуроры просили применить к Мецгеру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В результате, согласно решению суда, он не сможет покидать свое место жительства с 22:00 до 06:00. Ранее аналогичную меру пресечения суд назначил второму фигуранту дела, директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову.

В случае подачи стороной защиты апелляции, ее рассмотрит Киевский апелляционный суд.

Напомним, 4 октября, на журналистов проекта "Схемы" произошло нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. В результате у пострадавших изъяли видеокамеры, с которых сотрудники банка удалили записи беседы, однако позже "Схемам" удалось их восстановить.

Мецгеру сообщили о подозрении дважды. 7 октября — в незаконном изъятии журналистских материалов и техники, а спустя день — в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном лишении свободы двух или более лиц.

Наблюдательный совет банка принял решение отстранить Мецгера от исполнения рабочих обязанностей, так как в случае увольнения ему пришлось бы выплатить компенсацию в размере не менее шести окладов.