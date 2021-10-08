Нападение на журналистов "Схем": Мецгеру вручили новое подозрение

Помимо препятствования законной деятельности журналистов, чиновника также обвинили в незаконном лишении свободы.

Отстраненному от должности главе правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру вручили новое подозрение в связи с нападением на журналистов "Схем". Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Согласно документу, Мецгера подозревают в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном лишении свободы двух или более лиц, или лишении свободы за предварительным сговором группой лиц. (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Следствие, которое ведет Голосеевское управление полиции Киева, продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

[ + – ] Евгений Мецгер во время скандального интервью "Схемам" Фото: скриншот

Для сравнения, в предыдущем подозрении Евгению Мецгеру, которое чиновник получил утром 7 октября, речь шла только о незаконном изъятии зафиксированных журналистами материалов, а также изъятии техники работников СМИ; и нарушении о препятствовании журналистской деятельности с использованием служебного положения.

Ранее в прокуратуре сообщили, что вручили подозрение еще одному фигуранту скандала с журналистами "Схем". По информации УП, речь идет о директоре департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимире Пикалове. Он избежал вручения подозрения на рабочем месте, однако правоохранителям позже удалось его разыскать.

Напомним, на журналистов программы "Схемы" напали 5 октября после неудобного вопроса во время интервью главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру. Чиновник приказал сотрудникам банка изъять у оператора технику и удалить все данные. Журналистов заперли в кабинете Мецгера на час.