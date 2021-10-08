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Украина Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке"

Нападение на журналистов "Схем": Мецгеру вручили новое подозрение

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Евгению Мецгеру, подозрение Мецгеру, Мецгер в офисе
Фото: Зеркало недели | Евгений Мецгер

Помимо препятствования законной деятельности журналистов, чиновника также обвинили в незаконном лишении свободы.

Отстраненному от должности главе правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру вручили новое подозрение в связи с нападением на журналистов "Схем". Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Согласно документу, Мецгера подозревают в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном лишении свободы двух или более лиц, или лишении свободы за предварительным сговором группой лиц. (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Следствие, которое ведет Голосеевское управление полиции Киева, продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Евгений Мецгер во время скандального интервью "Схемам" фото
Евгений Мецгер во время скандального интервью "Схемам"
Фото: скриншот

Для сравнения, в предыдущем подозрении Евгению Мецгеру, которое чиновник получил утром 7 октября, речь шла только о незаконном изъятии зафиксированных журналистами материалов, а также изъятии техники работников СМИ; и нарушении о препятствовании журналистской деятельности с использованием служебного положения.

Ранее в прокуратуре сообщили, что вручили подозрение еще одному фигуранту скандала с журналистами "Схем". По информации УП, речь идет о директоре департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимире Пикалове. Он избежал вручения подозрения на рабочем месте, однако правоохранителям позже удалось его разыскать.

Напомним, на журналистов программы "Схемы" напали 5 октября после неудобного вопроса во время интервью главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру. Чиновник приказал сотрудникам банка изъять у оператора технику и удалить все данные. Журналистов заперли в кабинете Мецгера на час.