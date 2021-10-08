Напад на журналістів "Схем": Мецгеру вручили нову підозру

Чиновнику інкримінують ще одну статтю — незаконне позбавлення волі людей.

Відстороненому від посади главі правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру вручили нову підозру в зв'язку з нападом на журналістів "Схем". Про це повідомили в пресслужбі столичної прокуратури.

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Згідно з документом, Мецгера підозрюють у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та незаконному позбавленні волі двох або більше осіб, або позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України).

Слідство, яке веде Голосіївське управління поліції Києва, триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

[ + – ] Євген Мецгер під час скандального інтерв'ю "Схемам" Фото: Скріншот

Для порівняння, в попередній підозрі Євгену Мецгеру, яку чиновник отримав вранці 7 жовтня, йшлося тільки про незаконне вилучення зафіксованих журналістами матеріалів, а також вилучення техніки працівників ЗМІ; і порушення про перешкоджання журналістській діяльності з використанням службового становища.

Раніше в прокуратурі повідомили, що вручили підозру ще одному фігуранту скандалу із журналістами "Схем". За інформацією УП, йдеться про директора департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимира Пікалова. Він уникнув вручення підозри на робочому місці, проте правоохоронцям пізніше вдалося його розшукати.

Нагадаємо, на журналістів програми "Схеми" напали 5 жовтня після незручного питання під час інтерв'ю голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру. Чиновник наказав співробітникам банку вилучити в оператора техніку та видалити всі дані. Журналістів замкнули в кабінеті Мецгера на годину.