Напад на журналістів в "Укрексімбанку": Мецгер відбувся штрафом понад 3 тисяч гривень

Адвокати потерпілих уже заявили, що незадоволені рішенням суду і подаватиму апеляцію після того, як ознайомляться з повним текстом вироку.

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Ексголову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, якого звинувачували у незаконному вилученні матеріалів у журналістів програми "Схеми", визнали винним та присудили виплатити штраф у розмірі 3400 гривень. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відомо, що вердикт у справі Мецгера виніс суддя Голосіївського районного суду Києва. Крім штрафу, колишній голова правління банку навіть не втратив права обіймати державні посади.

Призначити таку кару суд просили державні обвинувачі.

Позиція постраждалої сторони (журналістів)

Анатолій Попов — адвокат постраждалих співробітників ЗМІ Кирила Овсянова та Олександра Мазура — після закінчення засідання суду вже заявив про те, що подаватиме апеляцію.

Попов, як і його підзахисні, залишився незадоволеним рішенням суду. Вони планують подавати оскарження вироку суду першої інстанції, як тільки ознайомляться з повним текстом судового рішення.

Також Попов повідомив, що покарання у вигляді усунення від можливості обіймати певні посади Мецгера не поніс тому, що таке рішення погоджено з керівництвом прокуратури.

Що сказав Євген Мецгер

"Рішення є рішення", — сказав Мецгер.

Колишній голова правління "Укрексімбанку" також не відкинув можливості того, що також оскаржуватиме вирок суду після того, як його адвокати ознайомляться з повним текстом документа.

Мецгер та напад на журналістів "Схем": що відомо

Торік у жовтні Овсянов та Мазур приїхали до банку записати інтерв'ю з тодішнім головою правління державної установи Євгеном Мецгером.

Журналісти стверджують, що спочатку Мецгеру не сподобалося питання, яке вони йому поставили. Після цього голова правління викликав охорону. За його наказом, чоловіки відібрали у співробітників ЗМІ камери та видалили з карт пам'яті записане інтерв'ю.

Після того, як про застосування сили до журналістів дізналася громадськість, Мецгер пішов із займаної посади за власним бажанням.

Розслідування у справі тривало майже рік. Окрім колишнього голови правління банку, винними визнали директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осипова. Суд визнав, що обидва винні у побитті журналістів. Наразі обидва заплатять штраф у розмірі 1700 гривень.

Раніше ексспівробітник "Укрексімбанку" Тельбізов закликав журналістів "Схем" до примирення. Під час спілкування з журналістами колишній глава відділу безпеки запропонував зібратися "на нейтральній території" та "закопати сокиру розбіжностей".

Фокус також писав про те, що Голосіївська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких підозрюють у перешкоджанні діяльності журналістів програми "Схеми". Ексголову Євгена Мецгера та його секретаря Володимира Пікалова звинуватили у незаконному вилученні журналістських матеріалів. А решту — у перешкоджанні законній діяльності представників ЗМІ.