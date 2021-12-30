Экс-сотрудник "Укрэксимбанка" Тельбизов призвал журналистов "Схем" к примирению (видео)

В ходе общения с журналистами бывший глава отдела безопасности предложил собраться "на нейтральной территории" и "закопать топор разногласий".

Бывший директор департамента безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов пригласил на встречу журналистов проекта "Схемы", из-за нападения на которых была уволена команда финансового учреждения, чтобы "закопать топор разногласий". Об этом он заявил в комментарии журналистке Фокуса в четверг, 30 декабря.

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Так, Тельбизов обратился к журналистам, чтобы пригласить их "собраться на нейтральной территории". В качестве варианта такого места экс-директор департамента безопасности банка предложил офис Национального союза журналистов Украины.

Тельбизов объяснил, что хочет встретиться с сотрудниками "Схем", чтобы "сесть за стол, примириться, закопать топор разногласий", так как у него с журналистами "очень много общего".

"Чтобы мы нашли "порозуміння" и наконец-то смогли бы совместными усилиями очень много полезного сделать для наших двух институций — так для журналистики, так и для безопасности (банковских учреждений — ред.)", — сказал он.

[ + – ] Обращение Тельбизова к журналистам "Схем"

Напомним, 4 октября журналисты проекта "Схемы" записывали интервью с тогдашним главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером в его кабинете. После очередного вопроса журналиста Кирилла Овсяного руководитель финучреждения приказал охране убрать камеры и достать из них кассеты. Сотрудники банка, в частности, применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, забрали обе камеры и карты с записью интервью, которые затем были отформатированы. Впоследствии кадры неудачного интервью были восстановлены и выложены в сеть.

После этого Набсовет банка уволил Мецгера, а Голосеевская окружная прокуратура Киева инкриминировала ему и пресс-секретарю Владимиру Пикалову препятствования журналистской деятельности.

Также Тельбизов и Осипов были обвинены в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и умышленном совершении насильственных действий.

12 ноября в сети появилось видео, на котором видно, как Тельбизов заходит в офис банка под громкие овации. На следующий день пресс-служба "Укрэксимбанка" сообщила о его увольнении.