"Укрэксимбанк" уволил Тельбизова, которого накануне встречали овациями (видео)

Решение приняло правление банка после обращения набсовета. Кроме Тельбизова, должности лишился еще один фигурант нападения на журналистов – Олег Осипов.

Не успел руководитель Департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов под громкие овации сотрудников финучреждения вернуться на свое место работы, как на следующий день пресс-служба банка сообщила о том, что он уволен. Без должности остался и начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов, который вместе с Тельбизовым 4 октября этого года напал на журналистов "Схем".

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"12 ноября 2021 года Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" на своем внеочередном заседании, изучив обстоятельства произошедшего 11 ноября 2021 года инцидента в головном офисе Банка с участием Тельбизова И. Г. и работников Департамента банковской безопасности Банка и ставшего предметом возмущения общественности, принял единодушное решение обратиться в Правление Банка для принятия мер по немедленному прекращению трудовых отношений Банка с Тельбизовым И. Г. и Осиповым О. Л", – говорится в сообщении банка.

Речь идет о кадрах, где Тельбизов заходит в банк под аплодисменты сотрудников. Запись разлетелась по Сети и СМИ, вызвав волну возмущения украинцев.

"Это животное под безумные овации и улюлюканье заходит в главный офис банка, как настоящий герой. Он не воевал на фронте, не спасал жизни – он пытал журналистов, чтобы уничтожить кассету с интервью Мецгера", — написал в соцсети народный депутат Гео Лерос, опубликовавший видео.

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В ходе заседания члены Набсовета пришли к выводу, что Тельбизов и Осипов такими действиями доказали, что они "не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией в результате, среди прочего, непонимания требований и положений Кодекса этики и корпоративных ценностей Банка, и наличие конфликта между личными интересами и интересами Банка".

Рассмотрев рекомендацию Набсовета, правление АО "Укрэксимбанк" приняло решение уволить обоих сотрудников на основании "выявленного несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе (п. 2 ч. 1 ст 40 КЗоТ Украины)".

Напомним, 4 октября этого года журналисты программы "Схемы" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в его кабинете. Журналист Кирилл Овсяный задал неудобный вопрос Мецгеру. После этого председатель финучреждения приказал охране убрать камеры и достать из них кассеты. Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, забрали обе камеры, карты с записью интервью, которые затем были отформатированы.

Инцидент стал достоянием общественности и получил громкий резонанс. Набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера, а Голосеевская окружная прокуратура Киева инкриминировала ему и пресс-секретарю Владимиру Пикалову незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств с целью препятствования журналистской деятельности.

Тельбизова и Осипова обвинили в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и умышленном совершении насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений. (части 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины).

На время расследования двоих последних отстранили от исполнения своих обязанностей, но по его завершении они вернулись на работу.