"Воин света": Укрэксимбанк овациями встретил директора департамента безопасности Тельбизова (видео)

Игорь Тельбизов, который обвиняется в насильственных действиях против журналистов "Схем", после низкого поклона обратился с речью к сотрудникам "Укрэксимбанка".

Сотрудники "Укрэксимбанка" под бурные овации встретили в здании главного офиса банка директора банковской безопасности Игоря Тельбизова, которого обвиняли в нападении на журналистов "Схем". Видео встречи опубликовано в Facebook народным депутатом Гео Леросом.

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Тельбизов вошел в здание банка под громкие возгласы и аплодисменты работников "Укрэксимбанка" и в знак благодарности низко поклонился. Когда овации стихли, он обратился к окружающим с речью.

"Большая благодарность всем вам за ту поддержку, которую вы оказали за весь этот сложный период… Спасибо команде, которая сделала из этой отстойной коробки топ банков в Украине", — сказал Тельбизов своим коллегам.

В комментарии под видео Лерос написал, что директор безопасности, который ломал руки оператору "Схем", возвращается на работу как "воин света".

"Это животное под безумные овации и улюлюканье заходит в главный офис банка, как настоящий герой. Он не воевал на фронте, не спасал жизни – он пытал журналистов, чтобы уничтожить кассету с интервью Мецгера", — написал Лерос.

Нардеп считает, что именно так выглядит коррупционная схема под названием "Владимир Зеленский" изнутри.

Напомним, что ранее отстраненных от работы сотрудников "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и Олега Осипова восстановили в должностях. При этом отмечается, что внутреннее расследование в банке по делу нападения на журналиство завершено.

Голосеевская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении четырех сотрудников "Укрэксимбанка". Игорю Тельбизову инкриминировали умышленное совершение насильственных действий вотношении журналистов "Схем".