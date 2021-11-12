"Воїн світу": Укрексімбанк оваціями зустрів директора департаменту безпеки Тельбізова (відео)

Ігор Тельбізов, якого звинувачують у насильницьких діях проти журналістів "Схем", після низького поклону звернувся з промовою до співробітників "Укрексімбанку".

Співробітники "Укрексімбанку" під бурхливі овації зустріли в будівлі головного офісу банку директора банківської безпеки Ігоря Тельбізова, якого звинувачували в нападі на журналістів "Схем". Відео зустрічі опубліковано у Facebook народним депутатом Гео Леросом.

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Тельбізов увійшов до будівлі банку під гучні вигуки та оплески працівників "Укрексімбанку" і на знак подяки низько вклонився. Коли овації стихли, він звернувся до оточення з промовою.

"Велика подяка всім вам за ту підтримку, яку ви надали за весь цей складний період... Дякую команді, яка зробила з цієї відстійної коробки топ банків в Україні", — сказав Тельбізов своїм колегам.

У коментарі під відео Лерос написав, що директор безпеки, який ламав руки оператору "Схем", повертається на роботу як "воїн світу".

"Ця тварина під шалені овації та улюлюкання заходить до головного офісу банку, як справжній герой. Він не воював на фронті, не рятував життя — він катував журналістів, щоб знищити касету з інтерв'ю Мецгера", — написав Лерос.

Нардеп вважає, що саме так виглядає корупційна схема з назвою "Володимир Зеленський" ізсередини.

Нагадаємо, що раніше відсторонених від роботи співробітників "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова поновили на посадах. При цьому наголошується, що внутрішнє розслідування в банку у справі нападу на журналістів завершено.

Голосіївська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох співробітників "Укрексімбанку". Ігорю Тельбізову інкримінували умисне скоєння насильницьких дій щодо журналістів "Схем".