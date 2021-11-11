Двох нападників на журналістів в "Укрексімбанку" поновили на посадах

Відповідний наказ було підписано 9 листопада. У тексті документа зазначено, що внутрішнє розслідування у банку завершено.

Співробітники "Укрексімбанку" — директор відділу банківської безпеки Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осипов — раніше були усунені від виконання службових обов'язків після нападу на журналістів програми "Схеми" 4 жовтня. Проте зараз вони вже повернулися до своєї роботи. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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У банку підтвердили те, що звільнених працівників поновили на посадах. Ці люди проходять у справі, ініційованій після звернення журналістів "Схем" — проєкт журналістських розслідувань Радіо Свобода та UА:ПЕРШИЙ.

9 листопада було підписано наказ про поновлення згаданих осіб на їхніх посадах. У тексті наказу наголошується, що внутрішнє розслідування у банку завершено.

Раніше повідомлялося, що Тельбізова усунули з посади, але про усунення Осипова керівництвом банку інформації не надходило. Водночас, цю людину офіційно звинувачують у кримінальній справі про напад на співробітників преси.

Слідство передбачає, що співробітники банку незаконно вилучали журналістські матеріали та техзасоби, перешкоджали роботі журналістів, а також чинили насильницькі дії без заподіяння тілесних ушкоджень.

Наразі вже проведено досудове розслідування і справу направлено до суду. Попереднє слухання відбудеться 29 листопада.

Раніше Фокус повідомляв, що у справі про напад на журналістів в "Укрексімбанку" звинувачення висунуто чотирьом громадянам. Голосіївська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох громадян України, яких слідство підозрює у тому, що вони перешкоджали роботі журналістів на території банківської установи.